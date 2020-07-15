黃碧雲棄選 冀「新世代回應時代怒吼」

指初選「最艱苦戰役」

民眾期望議員抗爭立場鮮明

黃碧雲在多名民主黨議員陪同下見記者，包括黨主席胡志偉，黨友涂謹申、尹兆堅等。黃碧雲自2012年起，擔任了兩屆九龍西選區立法會議員，她形容此工作是「一生中最高的榮譽」，承認落敗是個人不足所致，稱過往的工作不是事事完美，但已盡心盡力，又重提揭發公屋食水含鉛超標等政績。

黃碧雲稱初選是一場「最艱苦的戰役」，自己和團隊都深受壓力。她認為從去年的反修例運動至目前《港區國安法》生效，在此大氣候下，民眾累積不滿且有意求變，他們或期望立法會議員有較鮮明的抗爭立場，對於民生、政績的考慮放輕。她稱自己是學者出身，或不完全符合選民對抗爭形象的期望，但稱須尊重選民的決定。黃碧雲說現時心情平靜、坦然，重申民主派沒條件分裂，又說「我都很放心，我不選，一定會有其他人接力」，冀「新世代能回應時代的怒吼」。她盼望不同光譜的民主派都能進入議會，「年輕和新臉孔是重要，但經驗都不可以抹殺」，希望選民在9月投票予民主黨。

在超級區議會初選中，立法會議員涂謹申在5名參選人中排名第4，他昨稱有信心在9月的立法會選舉中取得較佳成績，又認為民主黨有助取得最闊的選民光譜，為爭取過半議席（35+）作出貢獻。民主黨主席胡志偉表示，尊重初選的協調機制，他在九東初選中排第5，稱毋須考慮排名問題，強調未來會做好9月選舉的選舉工作，又表示距離立法會選舉時間不多，目前最大目標是爭取35+；民主黨綜合選舉結果後，會再研究如何應對新的政治格局。

涂謹申：有信心9月成績較佳

胡志偉：會做好選舉工作

民建聯主席李慧琼回應民主派初選，形容現時是「政治高溫」，不同團體舉辦的活動參與率都高。至於初選有否違反港區國安法、選舉法例等，她相信執法單位會嚴正處理，民建聯的部署亦沒有因初選而改變。