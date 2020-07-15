共商是否簽確認書 本土派：齊上齊落

《港區國安法》第6條列明，參選時應依法簽署文件確認擁護基本法，及效忠中華人民共和國香港特別行政區，6名回覆本報的本土派，包括劉頴匡、何桂藍、張可森、黃子悅、王百羽及梁晃維都表示，會與所有民主派參選人討論是否簽署確認書。本土派等今日會開記者會講述立場。

王百羽張可森：簽不代表妥協

楊岳橋：一如既往不簽

被問到簽署確認書是否即「妥協」，與他們口中所指的「妥協派」無異，將有機會出選區議會（第二）界別的元朗區議員王百羽並不認同，稱簽確認書效忠不算「妥協」，認為進入議會後，若政府在財政預算案「派糖」就不拉布，才是妥協，而在報名手續上已抗爭，便不能進入議會擊中政權的要害。

在新界西初選排名第二、屯門區議員張可森則認為，是本來立場不夠堅定的人簽署確認書，才會被人認為是妥協，稱2016年時，本土民主前線前發言人梁天琦也有簽署確認書，但從來無人懷疑其立場。他續說，過去簽不簽確認書，都不能定奪能否「入閘」，認為不應在此處掙扎。

另邊廂，公民黨楊岳橋表示，該黨參選人由2016年立法會選舉，以及2019年區議會選舉都沒簽確認書，今屆亦會一如既往；楊稱選管會主席馮驊早前已「一錘定音」，指明確認書並不是參選法律要求的一部分。

劉頴匡：人代也可投反對票

中聯辦前晚出稿，稱全面否決《財政預算案》，以達「攬炒」目的，涉違港區國安法第22條所規定的顛覆國家政權罪。在新界東初選排名第二的民間集會團隊發言人劉頴匡表示，會堅持運用立法會否決權，逼使政府回應「五大訴求」，若政府明天回應訴求，就不會有「攬炒」。他認為，法律容許立法會議員否決任何法案，「人大都可以投反對票，為什麼香港議員不能行使？」

5人稱照喊光時 梁晃維：非談港獨

政府早前發聲明，稱「光復香港，時代革命」口號有港獨含意，涉違港區國安法，5名本土派均表示仍會高呼此口號；中西區區議員梁晃維則表示，會與抗爭派商討做法，但個人認為此口號非談港獨，不認為會犯法。