港澳辦轟初選 泛民質疑指60萬人違法 再被點名批禍首 戴耀廷：否決財案是憲制權力

陳弘毅：不清楚否決財案是否違法

港大法律學院教授陳弘毅接受本報查詢時稱，兩辦聲明並非確實明言初選違反港區國安法，認為主要是警告初選或涉違反國安法或其他法律，而非即時有人被檢控。被問到否決預算案是否涉違國安法，陳稱不太清楚、不能評論。

指否決財案目的推翻奪管治權

港澳辦斥操控選舉支持查處

港澳辦發言人昨發表聲明，再度點名批評戴耀廷，稱他是「製造香港亂局、禍港害民的罪魁禍首之一」，批評初選是對基本法及港區國安法的「公然挑釁」，絕不能允許。當中批評初選要參選人簽「抗爭聲明」，公開承諾若當選就否決預算案、換取「五大訴求」，目的是推翻特區政府、奪取特區管治權。

發言人並批評初選嚴重擾亂選舉秩序、涉違反限聚令、違反《個人資料（私隱）條例》，及非法租用議員辦事處。

選管會：非立選一部分 違法否法庭決定

另外，選管會發聲明稱，香港法例無初選機制，初選不構成立法會選舉的一部分；並稱港區國安法第29條列明，如與外國串謀實施、接受指使、資助等，操控特區選舉，即屬違法，「至於選舉活動是否構成任何罪行，則視乎檢控機關及法庭的決定」。

戴耀廷回應時稱，參與初選者同意立法會運用基本法賦予的憲制權力，包括否決預算案，使政府向立法會問責，都是基本法有關行政立法關係的安排，絕不涉及任何非法手段，「若說這是顛覆國家政權，那是極之荒謬，亦是踐踏基本法的一種說法」。

區諾軒：初選民意估量 沒共同聲明

梁美芬：35+癱立會定違基本法

前立法會議員區諾軒強調，初選從無操控行為，是民主派的民意估量，候選人在議會如何作為是其自主，並稱沒有任何共同聲明。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬稱，今次民主派初選的投票方式，令很多市民以為是正式選舉，認為對普通市民有高度誤導。她又稱，不同參與初選者多次公開表達參加初選是要達至35+、以癱瘓立法會換取政治訴求，「一定違反基本法」。

法律界郭榮鏗稱，議員有權否決財政預算案，批評政府以港區國安法製造恐懼，「當時說只是針對一小部分犯罪分子，現時投票的60萬人，是否變成犯罪分子？」民主黨林卓廷指出，港區國安法中操控選舉指控須涉外國實力介入，質疑兩辦聲明沒有提出證據。

張達明：駱惠寧任國安顧問

看港府會否照單全收

港大法律學院首席講師張達明稱，中聯辦主任駱惠寧亦是維護國家安全委員會的國安顧問，「難以想像兩辦聲明，與駱惠寧的看法不同」，視乎特首林鄭月娥及律政司是否照單全收內地官員的看法。

蓬佩奧：嚴重關注林鄭警告初選言論

美國國務卿蓬佩奧昨發聲明，表示美國「嚴重關注」香港行政長官林鄭月娥日前警告泛民初選可能已經違反國安法的言論，他說隨着9月6日立法會選舉臨近，華府將密切注視香港事態發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676