【Emily】陳凱欣選九西 想建制爭3席 中科潘焯鴻同區出戰 稱「打契弟」展開

阿欣話，過去一年係最不安、不穩嘅一年，社會嚴重撕裂，議會內好多法案無法通過，佢希望立法會能回歸民生事務。佢話作為建制派資歷最淺新人，競逐連任等於越級挑戰，但有信心打破建制派上屆九龍西只拎兩席局面，明言「九西爭三席」。佢話宣布參選前無同其他建制政黨「打招呼」，信大家已有默契，唔擔心分薄票源。

黃英豪戰進出口界 黃定光做經理人

民建聯進出口界議員黃定光將退任，其所屬嘅中華出入口商會噚晚開會，一致贊同該會副會長、全國政協委員黃英豪出戰進出口界，黃定光更會擔任黃英豪嘅選舉經理人。

而被視為沙中線紅磡站工程問題「吹哨者」嘅中科興業董事總經理潘焯鴻，噚日亦宣布參選九龍西。佢話唔贊成以黃、藍區分港人，因為黃與藍之間有好多唔同光譜，自己光譜係「中間」。佢形容「打契弟」之路正式展開，承諾當選後會喺立法會繼續追究沙中線事件。

另外，盛傳有意參選立法會地產及建造界、自由黨青年團主席趙式浩噚日喺fb出片介紹自己，又感謝幾名自由黨立法會議員一直對佢嘅社會工作支持同鼓勵，雖片中無明言有咩動向，但佢回覆Emily時稱「積極考慮」參選。