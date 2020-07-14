「旺角再遊行」清場 警認未先舉旗警告

本案首被告為案發時15歲、現年16歲的少年，其餘8名被告案發時介乎16至35歲，依次為鄧榮熙、陳駿霆、韓明恩、廖智峯、陳嘉汶、伍兆銘、方施陽和蘇澄怡。

控方播片段 高級警司認聽不到拘捕警告

高級警司莫慶榮於2016年的旺角大衝突擔任指揮官，案發當晚是防暴大隊副主管，率領西九龍總區第二梯隊、機動部隊、40至50名速龍警員及120名偵緝警員。他稱晚上9時許抵達旺角太子道西及彌敦道交界時，近千名蒙面「暴徒」在水渠道附近聚集，由於警方多次警告無效，他遂下令警員驅散及拘捕示威者，防暴警隨即快跑及制服多人。

速龍藏長盾警後方 免示威者逃走

控方播放由警方拍攝的現場片段，莫慶榮在辯方盤問下稱，從片段中聽不到警員警告市民將會被捕，但他與同袍並非第一次合作，所以相信同袍發出警告時，應該表明會拘捕。辯方問及速龍小隊為何藏身於持長盾警員的後方，並突然衝前追捕，莫形容這是警方的戰術，旨在令示威者措手不及；又稱如果將速龍部署在防線前方，示威者肯定會逃走。

駐守西九龍第二梯隊的女督察馬家謙則在盤問下承認，由於當晚情况混亂，下屬沒向示威者舉旗警告。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2065/19】

（反修例風暴）