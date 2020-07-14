六四集會煽惑集結案 13人准無條件保釋

支聯會主席李卓人；副主席何俊仁、鄒幸彤；秘書蔡耀昌；常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威；壹傳媒集團創辦人黎智英；工黨主席郭永健；民陣副召集人陳皓桓等，被控6月4日在維園噴水池外煽惑他人參與未經批准集結。

李卓人：真正的「煽惑者」為中共

李卓人回答是否明白控罪時表示，本案屬政治檢控，真正的「煽惑者」為中共「1989年在天安門屠城」，令市民31年來一直到維園燃點悼念燭光。陳皓恒、郭永健、梁錦威、趙恩來和鄒幸彤則回應「悼念六四無罪」。

控方申請將案件押後至9月15日再訊，以待警方繼續調查，同時要求另涉其他案件的7名被告，即黎智英、李卓人等遵守不准離港、每周到警署報到一次等保釋條件，其他被告則須交出保釋金1000元。

官：傳票性質案件一般不附帶保釋條件

裁判官聽畢陳辭後認為，傳票性質的案件一般不附帶保釋條件，最終批准各被告不附帶任何保釋條件外出。本身為執業大律師的鄒幸彤另以處理其他案件為由，申請缺席下次聆訊，遭裁判官拒絕。

李卓人在庭外說，維園六四集會過去30年未曾間斷，認為人民有權集會，政府亦應積極配合，就算政府禁制了集會，亦無法禁止人心和燭光，形容「當晚燭光仍然照亮全香港」。

【案件編號：ESS13460-13463、13518-13526/20】

（反修例風暴）