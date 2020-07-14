司法機構網列「圍攻」法官投訴 稱將公開回應代個別覆 大狀憂對判案構成壓力

法律界立法會議員郭榮鏗稱，理解近期市民對法官行為、操守有更大關注，他冀司法機構公開接獲的投訴數字；並表示如有較多投訴涉及同類問題，司法機構亦應公開回覆，令公眾知悉法庭對社會關注的問題的回應。

最近收大量涉同一法官 性質相同投訴

司法機構昨稱，最近收到大量涉及同一法官，性質相同、類似的投訴，根據終審法院首席法官指示，為更有效傳達信息及處理投訴，投訴法官行為秘書處可在適當情况下，按相關法院領導指示，將投訴要點及有關回應上載至司法機構網頁，代替個別回覆。

司法機構又重申，不能、亦不會處理針對司法或法定決定的投訴，稱唯一恰當做法是藉上訴或覆核等途徑，作適當的法律程序；並表示如投訴涉及上訴等，司法機構會待所有相關法庭程序完結，才處理有關投訴。

重申不能不會處理針對裁決投訴

司法機構昨於網頁上載就3宗案件收到的投訴（見表），均與反修例風波有關，但均因法庭程序尚未完結，要稍後回應。翻查資料，當中有案件是由網民發動投訴法官。

法政匯思成員、大律師蘇俊文稱，法官有受保障的權利，擔心做法變常規，只要有法官被投訴便放上網，「有少少像公審」，他稱法官雖非有無限權力，但不需因而暴露在批評下，擔心對其他法官判案造成壓力。蘇俊文稱，市民有時未必理解判案原則，可能只見「對家」獲輕判就會批評，但若認為案件判刑過重、過輕，「如判案理由錯，應上訴」。

張達明：不能假設投訴法官無基礎

港大法律學院首席講師張達明表示，現時政治環境分化對立，令司法機構法官面對不少壓力，形容情况「不幸」；但他認為在言論自由社會不能阻止市民投訴，亦不能假設投訴法官無基礎，「司法機構只能在面對挑戰時，如何做到、令人看到會公正處理投訴」。

明報記者

（反修例風暴）