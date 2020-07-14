李慧琼：下屆需研改議規 處理選主席被拖延

內會主席年結

稱4法案未審 歷屆未發生

李慧琼表示，內會為選舉正副主席舉行17次、共28小時會議，內會不幸成為議會抗爭的主要戰場，很多民生法案「被犧牲」。她說有4條法案因未能在會期完結前完成，要中止審議，包括一手樓空置稅、規管電子煙等法案要胎死腹中（見表）。李慧琼促請各政策局將各項法案提交立法會前，做好前期諮詢，當屆最後會期必定要與不同議員溝通，取得支持和令法案及早通過，以免浪費相關委員會所做的工作。

被問到要否修改《議事規則》，由秘書處主持內會正副主席選舉，李慧琼表示，本屆會期初修改議事規則後，有部分行為如拉布被稍為遏止，但有議員不斷「鑽更多空子」，今屆出現拖延選主席的情况，如逃犯條例法案委員會、內會和「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組」。她稱出現新的情况，一個負責任的議會要研究是否更新規則、與時並進，希望下屆立法會研究。她早前已提出，要求議事規則委員會研究如何處理選主席被拖延問題。

行政立法關係緊張 冀政府解社會矛盾

李慧琼批評，行政立法互動不足，關係非常緊張，跨黨派爭取的失業援助金等，政府至今未答應要求。她期望政府「更貼地」施政，解決社會矛盾，否則社會氣氛降溫後，亦有可能引發其他社會事件。