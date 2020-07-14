裝修工涉狎8歲契女 贈金飾求了事

另控妨礙司法公正

被告被控2012年9月1日至2013年8月31日其間，在新界兩度非禮8歲的X，以及於2017年10月1和8日，在新界某村屋非禮13歲的X。另被告於2017年11月10至15日要求X的母親不再追究事件，被控意圖妨礙司法公正。

四度非禮 曾予事主1500元

控方開案陳辭稱，8歲的事主與母親和被告飲茶後，由被告駕車送回家，惟被告曾兩次在車內對事主上下其手。至事主13歲，被告曾到事主家中裝修，其間在走廊從後擁抱事主，又打開事主原鎖上的房門，繼而非禮對方，以及給予事主500元。事主後來告知姊姊曾遭非禮，形容被告「變態」和做出「不正常行為」。

被告7日後再前往事主家，事主見狀鎖門，惟被告欲開門，把1000元鈔票經門縫伸進房內。事主其間致電姊姊求助，被告則從天台離開。事主姊姊及後將非禮事件告知父親，父親遂報警。被告在警誡下否認非禮事主，但承認曾前往事主家中及給予對方1000元。

控方又指出，事主父親報警後，被告曾致電和發短訊予事主母親，稱已為事主購買龍鳳鐲和鑽石金鏈，着「大家少一事，當我唔着」。被告又籲對方「為兩個人的名聲好好想下」、「八卦新聞的人在法庭上要寫什麼，會很難看」、「你清楚你女兒不想做的話，是不能夠的，要是她想才能的，是嗎」，「要是契爺意外中跌死，她會開心嗎」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC634/19】