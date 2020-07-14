魚群躍岸 途人：如下雨

網上流傳片段，顯示紅磡戴亞街水警基地對開海面前晚有大批魚群躍出海面，造成「劈啪」聲。片段可見，海面佈滿密密麻麻的銀白色小魚，部分小魚躍起後落在浮台上，拍攝片段的市民稱「以為落雨」、「好恐怖」，數名市民在岸邊圍觀拍攝。本報記者昨午到現場觀察，海面平靜，未見有小魚屍體。

專家料因地底工程受驚

香港魚類學會會長莊棣華稱，紅磡一帶地底有不少基建工程，因聲音於海底傳播快且無距離感，若工程出現爆破或震動，可能令魚群受驚，而躍出水面，相關情况並不罕見。莊棣華稱，由於岸邊多藻類生物，加上疫情令捕魚活動大減，魚類可重回岸邊覓食，故近岸位置出現魚群並不奇怪。他根據照片指出，涉事魚群包括有池魚，但他相信當中還有其他約兩種魚，但根據片段暫未能掌握是什麼類型魚類。

翻查資料，本港過去亦曾有魚群躍出水面。2013年7月，中區政府碼頭海面出現逾千條小魚，並在碼頭與消防船之間海面不停彈跳。2015年6月，赤柱聖士提反灣一海灘有大批小魚跳出海面，並隨海浪躍上岸邊及石灘，現場其後遺下大批魚屍。