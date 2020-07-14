龍鼓灘黃金泳灘現大量腐爛豬手 環團：或內地漂港 村民疑走私有關

龍鼓灘另現半截男屍

另外，龍鼓灘昨早10時許發現人體殘骸，警員接報到場，發現一具只得下半身、沒穿褲的男性屍體，暫未能確定死者身分及事件原因，交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。

食環署回覆查詢指出，過去一個月該署就龍鼓灘一帶共接獲4宗有關豬手被冲上沙灘的投訴，已派員巡查，待警方完成調查屍體發現案後，會立即派員清理，以保持環境衛生。

前日有市民發現龍鼓灘及黃金泳灘上有大批腐爛豬手，部分疑因長期浸水而發脹發白。記者昨午4時許到龍鼓灘，現場傳出惡臭，豬手多被清理，置於附近垃圾站，沙灘仍有一兩隻未清走，與早上發現屍體位置距僅數百米，引來大量蒼蠅。

村民：持續逾月 每次幾十袋

龍鼓灘村民劉先生稱，凍肉冲上龍鼓灘的問題已持續近一個多月，懷疑與對開水域走私活動有關，除豬手之外亦有牛𦟌及牛肋骨等，每次都有「三四十袋，成個沙灘都有」，惡臭為附近居民帶來很大困擾。劉先生以往不時會出海捉魚，近月因凍肉撲岸而要暫停，「（凍肉）卡住喺個網度又腥又臭」，兩頭家犬更不時嘗試食凍肉，幸每次都及時制止。他又稱，村長曾多次與食環署交涉，希望署方能更頻密清理。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，過往研究發現，內地垃圾可沿水流漂至珠江口，從而推送至香港水域；內地夏季風向為由西面吹至東南面，相信該批豬手若是沿着水流由內地漂至香港亦不為奇。他不敢斷言該批豬手是否帶有病菌，但擔心是該批豬手是因無法通過海關檢疫，而被非法棄置海上。

貨船翻側 虎門上周現豬手

翻查資料，東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶海面及沙灘，上周五起突然出現大量豬手，估計超過20噸，公安亦介入調查。內地媒體《中山之窗》昨引述虎門市水務局負責人李先生稱，南沙有一艘載豬手等物的貨船翻側，豬手疑隨水流漂至虎門大橋對開海面。