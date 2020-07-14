預了遭DQ 找了Plan B 捨不了人權工作

內會風波持續大半年，兩辦4月底發聲明，批評郭榮鏗涉違反誓言、公職人員行為失當，他當時反應是「吹到好大」，認為無法律理據、只是「靠嚇」，其後則認為事件涉違反《基本法》22條，即中央各部門不得干預香港自治事務。他稱，若說完全無壓力是假的，但只能按《議事規則》做事，「要求主持會議的人解決政治死結，無可能」。他當時甚至已預料自己會被DQ，這兩個多月的議員身分，都是賺來的。

9月立法會選舉，郭榮鏗預計被拒參選可能大，「夾硬作理由，說你不效忠，有心理準備了」。Plan B他亦找了，「勁我100倍、出名過我、資歷比我深」，但離開議會以後的崗位，他未想好，或會繼續擔任大律師。

料國安法下 日後外訪「無得做」

郭榮鏗任內亦曾訪美，反映香港修訂《逃犯條例》、警暴等事件，在《港區國安法》下，他料日後民主派外訪「無得做」，因條文含糊，只要說對中國不利的話都可能「出事」，並說有時立法會外訪亦有建制派在場，「你說了實話，之後他（建制派）回來舉報你，那怎麼辦？」他相信外國領事亦會盡量避免找民主派見面，以免被監聽「出事」；但認為香港作為國際城市，如不能與國際社會對話，「那是否很可笑？」

郭榮鏗亦曾就《禁蒙面法》提出司法覆核，贏過也輸過，剛獲批許可上訴至終院，勝算如何，他不知道。他自言本身專門打司法覆核官司，「從來跟政府打官司定是下風，所有文件、證據都在政府處，（政府）上庭怎樣說，你無法控制，法官亦很難不接受政府拿出來的文件」。

稱林鄭「傲慢蓋過良知」

行政立法關係難修補

行政立法關係走到今日地步，回顧林鄭月娥上任特首之初，兩者關係相對緩和，郭榮鏗甚至曾被建制派戲稱「林鄭契仔」，只因他提出的空置稅等建議都獲接納。郭榮鏗說那像「半個世紀以前」的事，經歷反修例等事件，「林太已被傲慢掩蓋良知」，未來與政府修補關係「相信都好難」。

（議會總結系列）