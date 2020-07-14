郭榮鏗：法治未死，但狀况很差 衝擊愈來愈大 籲挺身迎戰

【系列二】

明報記者 邱榕瀅

郭榮鏗任內共舉行4次法律界黑衣遊行，包括2014年中央發表「一國兩制實踐白皮書」、2016年人大釋法，到去年反對修訂《逃犯條例》及抗議律政司政治檢控示威者、要求成立獨立調查委員會。

稱「法治已死」很多時是情緒抒發

「法治已死」的聲音近年此起彼落， 郭榮鏗承認香港法治狀况的確很差，尤其在《港區國安法》的陰霾下，很多人會問是否仍有法治，他認為可以理解，但不能一概而論，「到底（法治）已死還是仍然在生，很多時是情緒的抒發」。法治已死之說，他不同意。

郭強調，作為法律界中人、從政者，有工作便要去做，「法治已死，是否有人因國安法被捕，我們不去警署幫他？既然（法治）都死了？」郭榮鏗又稱，過去一年不少案件，示威者最終脫罪，亦有不少法官用心、專業緊守崗位，「你說法治已死，就一句，是否對人很不尊重？」他引述吳靄儀一句「stand and fight」，「繼續去做，不用說那麼多理論」。

立法會早前通過任命張舉能為終審法院首席法官，當時郭榮鏗投贊成票，但他理解為何有民主派投下反對、棄權票，全因要對法治狀况表達憂心、失望。

指市民尊重司法機構非理所當然

他承認部分法官的確為人詬病，並不點名提到區院法官郭偉健早前的「高尚情操」論，強調法官每句判辭、每句說話，市民都會看，司法機構不能將市民尊重當成理所當然，「你做得烏喱單刀、將自己政治看法寫進去（判辭），不會有市民尊重認同」。

認同部分法官離地 勿怨「被擺上枱」

他亦表示，部分法官的確「離地」，未必知道社會真實情况，「（部分法官）不會有機會到旺角，原來周六晚上，警察打人打至這樣，幾多法官曾去看過？法庭看警察的誓章、聽口供、聽被捕者的口供，很難與親自去看現場環境相比」。有人說法官難做，如此政治環境下被「擺上枱」，郭榮鏗不同意，他說現時身在此位置，的確艱難，但法庭要處理棘手案件是「預咗」，「難，可以選擇不做，但做了，就不要抱怨被擺上枱」。

「維權就是做律師所做的事」

內地「709大抓捕」過了5年，港區國安法壓境下，郭榮鏗也擔心香港人權案件律師或遭打壓、吊銷牌照。但他笑言不明白「維權律師」這名詞，「維護就是做律師所做的事……你不會叫『救人醫生』的嘛，醫生是救人，律師就是維權」。

對未來法治，他非常擔心，憂慮警方可隨意拘捕、搜查而無法司法覆核。他預料現時狀况下，法律界亦未能遊行，但相信人心不死，即使沒有黑衣遊行，法律界亦不會放棄信念、制度。

（議會總結系列）