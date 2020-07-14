衛服界初選 余慧明大勝 李國麟：服從結果

【明報專訊】民主派衛生服務界初選昨晚公布電子點票初步結果，醫管局員工陣線主席余慧明（左圖）取得2165票，大幅拋離其餘3個對手，爭取連任的李國麟（右圖）排第3，得186票。負責統籌初選的戴耀廷前晚表示，由於無法用選民資料核實有關選民身分，故初選結果只供參考，未來仍要協調。李國麟表示，雖然認為主辦單位更改規則有問題，但他無退選，不會「輸打贏要」，會服從初選結果，輸了就不會參加官方選舉，「唔會話係參考」。
昨晚公布的電子點票初步結果，衛生服務界有2856人投票。余慧明取得2165票，其次是取得457票的公立醫院前線護士劉凱文。現任議員李國麟以186票排第三，最後為仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑，僅得48票。
李國麟稱，不知道本周會否再商討協調，但他稱「冇嘢傾㗎，戴耀廷自己嗰檔搞爛咗，就推咗個責任畀我哋（參選人）」，又謂自己「好簡單」，輸了就不參選。他形容，從來初選設計，對長者選民困難，他花了很多宣傳、教長者投票和動員。
余：主辦非想改規則 因受政府打壓
余慧明說，自己在投票前一日才知規則要更改，4名參選人嘗試尋求共識但不成功；主辦單位不是突然想改規則，而是因為受到政府打壓。她說與劉凱文都同意不論輸贏，大家「點都會支持結果」，盼其他參選人尊重結果，遵從參加初選「初心」，集中票源。