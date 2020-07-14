衛服界初選 余慧明大勝 李國麟：服從結果

昨晚公布的電子點票初步結果，衛生服務界有2856人投票。余慧明取得2165票，其次是取得457票的公立醫院前線護士劉凱文。現任議員李國麟以186票排第三，最後為仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑，僅得48票。

李國麟稱，不知道本周會否再商討協調，但他稱「冇嘢傾㗎，戴耀廷自己嗰檔搞爛咗，就推咗個責任畀我哋（參選人）」，又謂自己「好簡單」，輸了就不參選。他形容，從來初選設計，對長者選民困難，他花了很多宣傳、教長者投票和動員。

余：主辦非想改規則 因受政府打壓

余慧明說，自己在投票前一日才知規則要更改，4名參選人嘗試尋求共識但不成功；主辦單位不是突然想改規則，而是因為受到政府打壓。她說與劉凱文都同意不論輸贏，大家「點都會支持結果」，盼其他參選人尊重結果，遵從參加初選「初心」，集中票源。