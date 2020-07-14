張崑陽續打國際線 劉頴匡倡泛民商簽確認書否

張：若列明支持國安法一定不簽

根據初選初步結果，張崑陽在九龍西第二高票，他表示國際線工作仍會繼續，然而在港區國安法下，港人已難以再談「制裁」等議題，要交由身在外地的港人，但仍然會與外國傳媒聯絡，不會因怕被DQ而停下。張崑陽表示已有準備「Plan B」，但暫未能透露，稱若今屆選舉確認書內容與過去相若，他願意簽署；若有列明須支持港區國安法，就一定不會簽署。

劉頴匡新東初步得票第二

稱名單內選Plan B機會大

曾被政府DQ參選資格，於今次新界東初選初步得票排名第二的劉頴匡，其初選名單上有8名沙田區議員，他說由名單內其他人作「Plan B」機會大，但仍會看有否初選中落選的同路人，並再協調。劉認為簽署確認書是政府分化民主派的工具，期望初選後所有民主派參選人一同商討，決定是否簽署確認書。

在新界西第二高票的屯門區議員張可森亦稱，所有民主派參選人在簽署確認書和宣誓的立場上應一致，他個人不希望因技術問題被DQ，故不介意簽署確認書或宣誓，若被DQ也只會是政治原因。