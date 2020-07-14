中聯辦：外部勢力支持 初選涉違國安法 點名戴耀廷圖奪權 支持政府查處

政制局指否決財案涉顛覆

湯家驊指不違法 DQ要法院信納

中聯辦昨晚深夜發聲明，稱初選是反對派少數團體，在外部勢力的支持下策動謀劃；在港區國安法實施之後，一些人簽署「共同綱領」並揚言否決預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯國安法第22條以及香港選舉法律。聲明又點明批評戴耀廷協調初選是「典型的涉嫌犯法」，形容從佔中到35+計劃，戴「團伙及反對派」目標是奪取香港的管治權。

資深大律師湯家驊不認為否決預算案違法，對於政府可否以此原因DQ參選人，湯稱「可用呢個理由，但政府講的不是法律，仍要看法庭是否信納」。港區國安法第22條列明，任何人「以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞」中央機關或香港特區機關依法履行職能屬犯罪。

區諾軒稱與選「最愛歌手」無異

有份統籌初選的立法會前議員區諾軒昨晚反駁，稱違反國安法指控是上綱上線、子虛烏有。他不認同政府用新聞稿「陷害佔多數意願的市民」，並反問初選與「揀我最喜歡歌手有咩分別？」、民意表達何來不公；稱初選是參加者協議作調查，協議守承諾，沒有加諸他人。他說投票前已將市民個人資料處理的方法，交給個人私隱資料專員公署，有信心不會違反條例。統籌初選的港大法律學者戴耀廷亦重申，選舉後會即時銷毁市民資料。

湯：制裁初選低排名參選者方違法

民主派初選有否犯法，湯家驊稱若有人同意協調但在初選排名很低，仍堅持參加官方選舉，主辦人制裁或抨擊他，則有可能犯法。至於政府指稱民主派「35+」否決預算案「攬炒」，違反國安法第22條，湯認為要涉非法行為、導致嚴重後果才是違反，但憲法（即《基本法》）容許否決預算案，對政府制衡。