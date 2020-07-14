本土派大捷 黃碧雲料「出局」 胡志偉涂謹申末位入閘　馬嶽：選民睇人唔睇黨

林鄭：接獲投訴指初選不公

特首林鄭月娥昨強調，初選不是正式機制的一部分，收到很多投訴稱初選構成選舉不公，違反限聚令、個人私隱條例，警告如果民主派想在立法會選舉取得「35+」是為否決政府法案，會違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」。她稱對初選是否違反限聚令未有立場，因未看清證據。

中聯辦發言人昨深夜出稿稱，嚴厲譴責反對派政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法初選，堅定支持特區政府深入調查、依法查處（見另稿）。

有傳媒泄電子票結果 民研正查

初選結果原定今日公布，昨傍晚有傳媒引述知情者披露部分電子投票結果，令主辦初選的民主動力提早於昨晚公布電子點票初步結果，而紙本點票尚未完成，亦未扣除重複投票的票數（初選電子投票約59萬、紙本票約2萬）。初選投票系統由香港民意研究所設計，民研副行政總裁鍾劍華昨表示，為免混亂及在正式公布前引起太多揣測，故決定提早公布電子票結果，強調會查找資料泄漏的原因。

港島、九龍西、九龍東、新界西、新界東和超區最高票數候選人的分別為民主黨許智峯、民陣召集人岑子杰、前香港眾志秘書長黃之鋒、議會陣線朱凱廸、立場新聞前記者何桂藍和民主黨鄺俊宇（票數見表）。

工黨來屆零席 公民黨無緣超區

九龍西方面，黃碧雲初選期間被本土派抨擊為「妥協派」，她僅得3765票，在9名候選人中排第7。她在結果公布前回應本報查詢表示，若非排名首4位，出選可能「好低好低」，強調會尊重和遵從結果。

新界西協議派出首6張名單參加官方選舉，僅派1人出戰初選的工黨，吳敏兒在該區取得10,446票排第7，意味工黨在來屆立法會議席歸零。吳敏兒在社交媒體稱，在工運上早已練習有贏有輸，「相信香港贏才是最重要」。

泛民在港島、九龍西的目標均是爭4席，負責統籌初選的港大法律學者戴耀廷稱，初選後會再商討由首4位、5位或6位候選人出戰官方選舉。

范國威呂智恆長毛電子票相若

戴耀廷：紙本票或改變排名

新界東會派7隊出戰官方選舉，在初選排7至9位分別為新民主黨同盟范國威、社工呂智恆和社民連梁國雄，3人票數相近，戴耀廷表示第7至9位排名有可能因紙本票而有變。

民主派在超級區議會只會派初選首4名出戰，公民黨李予信排第5出局。公民黨表示尊重香港人的選擇，李予信將不會報名參加立法會選舉，並承諾會協助4名勝選者。民主黨兩名現任議員鄺俊宇和涂謹申分別得25.8萬票和4.5萬票排首位和第4位；涂與第3位的本土派王百羽相差約2.5萬票。

馬嶽：反修例「有突出紀錄者」高票

中間選民較正式選舉少

中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，在反修例運動中有突出紀錄的人都獲高票，不論政黨，如民主黨鄺俊宇和許智峯都高票，也包括民間集會團隊發言人劉穎匡、「立場姐姐」何桂藍。

馬嶽分析，今次初選中間選民較少，但到正式選舉時會多很多「和理非」、中產選民，光譜會較闊，看地區工作，舉例涂謹申、胡志偉等得票或會較初選佳。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676