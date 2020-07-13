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2020年7月13日星期一
港聞二
單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
單車女落斜「自炒」不治
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制
批圖書下架 違針對少數人原意
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
尊子漫畫
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【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
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【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
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