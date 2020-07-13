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劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心

【明報專訊】前駐京記者、時事評論員劉銳紹將於書展刊出新作，觸及反修例運動、新冠肺炎疫情及港版國安法。劉說，現時是他自1980年代始追蹤中國及香港新聞以來「從來未有過的憂心」，書中會分析國安法、中美博弈，強調重點在「探討中國」，自言資料及論述客觀平行，「並非要引起對港府、中共的憎恨」。

強調論述客觀 非要引起憎恨

曾任記者的劉憶述，鄧小平1980年代首次提出「一國兩制」時，他是香港採訪小組成員之一，「親證一國兩制誕生」，記得時任港澳辦主任魯平曾向他親述「兩制」的三大重點是「政治制度」、包括新聞及教育的「意識形態」、「法律制度」的不同，劉直言現時3個不同已「危危乎」，望法律方面能「守得住」。

劉說，自己於去年2月已關注港府修訂《逃犯條例》，其時認為必掀大波，及至中共10月召開「四中全會」後，劉已預視中央會就香港國家安全問題有重大舉措，故開始執筆，至今年初新冠肺炎疫情，他再加分析，撰成上下兩冊書籍，書名《三劫之戰》，他自言其書是暫時「唯一包含3件大事」的書，計劃在書展發售。

劉說，自己新書客觀平行，非要引起市民對「港府、中共的憎恨」，並稱其書可為中港矛盾「解結」，但至於會否觸及紅線或被禁，他表示主導力量不在自己。「幾時有事、幾時沒事不在於事件本身，在於當權的怎麼看」，又認為中央立國安法有兩大目的，包括禁止任何行動影響政權以及「靠嚇，嚇怕你」。他認為要以「心態駕馭事態」，選擇直抒胸臆，「我不說『時代革命』，但是我的『時代責任』」。

扛「時代責任」 籲積極抗消極

劉又形容，香港現時處於「封建王朝模式和意識」對戰「民主、自由、人權、法治的現代文明」的大時代，「歷史給港人一個磨練」，勸勉港人「以積極對抗消極」。

明報記者 李以莊

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