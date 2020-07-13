下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」

評35+「有建制表示不錯」

被問到泛民議會過半目標是否參選的考慮，梁稱，35+或將來議會情况、能否做到主席職責、維持立法會尊嚴等，都是考慮因素。對於35+，他說任何事也可以發生，若泛民取得過半數，也有建制派表示不錯，他說當泛民變成大多數時，他們便有不同責任，他對此不會感太悲觀。

被議員考智慧 主席是苦差

自覺好好人 不介意改花名

梁自2004年起任立法會議員，2016年起任主席，他形容「主席好寂寞」，不同派別都批評他，自己亦不能參與法案、財會等，頗為沉悶，「是苦差，每日都畀議員考智慧，有不同『驚喜』」。

梁主持會議時，不時嚴斥警告議員，對於自己是否「惡主席」？梁笑說「覺得自己好好人」，形容每個議員也是議規專家，各有演繹方法；議員不聽主席決定時，「就大聲少少，再不聽便駁斥……我也不想這樣大聲」。至於被改花名，他笑說不介意，「鍾意改便改」，認為若動輒憤怒也很難做人。

至於主持會議期間「換人」暫代，也有人揶揄主席是要「午睡」，梁則笑稱這只是傳聞，並不真實，他說建制派也私下笑說內會未能選出席是好事，令立法會大會期間有午飯、下午茶時間。秘書處職員則澄清，主席休息時其實非常忙碌，有很多文件要處理，職員往往要抓緊時間找梁君彥簽署文件等。

（議會總結系列）