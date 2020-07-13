港聞

港聞二

議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見

【明報專訊】今屆立法會修改議事規則，如流會後主席可決定隨時重開會議，令拉布威力大減。對於會否令立會「文鬥」空間下降，梁君彥認為由議會大多數決定，議員仍有很多空間表達意見，但強調時間有限，一年會期約600小時會議，若一條法案討論30小時，已佔全年會議的一定比例，「話不夠時間講，那你想要多少時間？……大家都要衡量用你的時間去表達意見」。

梁稱，議員要爭取，可在法案委員會等場合進行，「拉布背後就要講數，拉布唔講數無意思」，重申法院也判議員無拉布權、主席有責安排時間令議會有序進行。

今屆五度報警 稱秘書處必定中立

今屆議會抗爭場面大增，行管會多番報警，民主派批評秘書處不再中立。梁說，立法會是600員工的僱主，有責任保障僱員安全，保安員受傷令行管會報警，是盡僱主責任，認為今屆5次報警是不幸，但強調非針對議員。他說秘書處必定是政治中立，各個議員都是老闆，「若不堅守政治中立、偏幫一面，根本無得做」。他強調秘書處對議員一視同仁，解答議員問題，「不會因為你是誰便答多點，你是誰就不睬」。他形容秘書長陳維安以至不同崗位包括保安，都是盡心盡力為立法會：「你見到的，保安見到議員個個都叫早晨，當他們是大老闆」；秘書處職員也會「死諫」，提醒不可做不公平的事。

（議會總結系列）

相關字詞﹕報警 梁君彥 中立 拉布 立法會秘書處

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