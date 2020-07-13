行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓

明報記者 何曉勤

林鄭上場曾有蜜月期

回顧4年立法會，梁君彥接受專訪時形容，今屆會期首年是梁振英任特首，當時情况繃緊，「劍來劍往但都做到事」，第二年林鄭月娥上場，令立會出現特別的蜜月期，形容政府對非建制派及在社福、教育、創科等都下了很多工夫；林太亦接納建議每月赴立會「短問短答」，令議會與特首溝通增加，民情很快地向特首反映，亦獲政府迅速回應。然而，政府推出非建制不滿的法案，令議會變得「無商無量、各持己見」，令關係跌至谷底。他說立會是社會縮影，即使主席有良好意願，也會在大環境下消失，現時亦難以事論事。

轉捩點非「一兩條法案」

稱政府沒盡力解結 「以為不存在」

梁認為，轉捩點比政府去年推《逃犯條例》修訂時更早，他認為或是始於一地兩檢、修改議事規則等，但並非一兩條法案造成，是社會民憤長期積聚，「不是佔中解決後就煙消雲散」，他說兩屆政府也無盡力解決，「以為不存在」，寄語政府日後要小心處理。他批評，一地兩檢、逃犯修例出台，政府無帶頭解說法案，令別有用心者將法例扭轉，「政府不同層次官員都應解釋，香港人好多好理性，但別人講你不出聲反駁，便會信以為真」。

籲兩派合力「逼政府」 續與京溝通

梁說，當然希望立法會平和，雖必有紛爭，但應是文鬥而非武鬥，又說非建制有好建議政府亦會接納，稱泛民建制兩派可一齊「逼政府做事」，認為大家有商有量解決，「究竟議員是為政見去爭，或是為市民福祉做事？大家都要去解（結）」，政府亦有責任拉攏各方支持和解釋政策。

今屆立法會曾組團到長三角、大灣區考察，惟後來泛民不願再與中央溝通，中央亦多次抨擊「反對派」的行為。梁認為，兩次到內地考察有作用，當時港澳辦有官員出席並與議員溝通。梁曾邀請時任中聯辦主任王志民到立會，他說當時亦曾徵詢泛民，惟中聯辦回請議員，泛民則不肯出席。梁認為溝通要一步步去做，他雖可當中間人，但仍要雙方努力，直言「遺憾（回歸）23年泛民與北京或者中聯辦的溝通，我們見到是少之又少；但他們與其他使領館的溝通就比比皆是」。

梁認為，議員要為香港做事，也要與中央政府有渠道表達意見，期望日後「這條線可延續」，被問到現時政治環境下要泛民與中央溝通是否很艱難，他回應說：「當然係難，但是否難就不做呢？」

佔領立會最深刻 籲提合法可行建議

對於任期最深刻的事，梁說是立法會被佔領，「被極度恐怖方式破壞」，他相信大家也會痛心，稱即使認為立會無用也應以合法方法處理，而非非法破壞，「不能說我覺得香港不好，就破壞了先，這是社會不容許」，重申不滿應提出可行方法，「不是我破壞了便會有新的香港出現」。

（議會總結系列）