匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案

包括貸款電子支付 選30方案「協作開發」

「API EcoBooster計劃」旨在協助初創及金融科技公司研發開放API，為銀行業界提供創新服務，推動智慧銀行發展。匯豐將提供約130組API，包括貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付及客戶紀錄管理；科技園公司的技術合作伙伴彼樂科創（beNovelty）則提供技術及API整合平台支援，安排創新應用利用模擬數據於沙盒環境測試。

科技園公司策略伙伴總監莫偉軒說，計劃由即日開始一個月內接受報名，參加者須提交建議書，其後主辦方會挑選出30個創新方案，並於9月初開展為期6周的「協作式開發」：除測試數據及環境，匯豐的數碼銀行專才亦會擔當顧問角色，指導計劃參與者。

未來或擴至醫療房產物流

匯豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳表示，匯豐一直與初創公司緊密合作，今次提供的API涵蓋更多銀行服務範疇，而以模擬數據在沙盒環境測試容許更大自由度及探索空間。

她期望，透過計劃讓初創公司理解銀行的需要、考慮及要求，推出更多創新方案，若計劃中發現合適項目，會探討合作機會。

莫偉軒說，首次推出的「API EcoBooster計劃」以金融銀行業先行，因涉獵領域夠闊，未來會與不同行業合作，包括消費品、醫療健康、房地產建築、物流等，革新傳統行業。

明報記者 林穎茵