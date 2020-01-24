港聞

港聞二

匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案

【明報專訊】金融管理局2018年推出「銀行業開放應用程式界面（開放API）框架」，促進銀行業研發及廣泛應用開放API，首兩個階段已實施，20間參與零售銀行已提供查閱銀行產品、服務資訊，以及申請銀行產品和服務的API。科技園公司與匯豐今日宣布合作推出「API EcoBooster計劃」，額外提供約130組API，包括貸款相關服務、信用卡、電子支付等，讓參與的開發商在沙盒環境（在受控環境中收集關於產品或服務的實質數據和用戶意見）以模擬數據測試創新方案。

包括貸款電子支付 選30方案「協作開發」

「API EcoBooster計劃」旨在協助初創及金融科技公司研發開放API，為銀行業界提供創新服務，推動智慧銀行發展。匯豐將提供約130組API，包括貸款相關服務、交易與營運、信用卡、電子支付及客戶紀錄管理；科技園公司的技術合作伙伴彼樂科創（beNovelty）則提供技術及API整合平台支援，安排創新應用利用模擬數據於沙盒環境測試。

科技園公司策略伙伴總監莫偉軒說，計劃由即日開始一個月內接受報名，參加者須提交建議書，其後主辦方會挑選出30個創新方案，並於9月初開展為期6周的「協作式開發」：除測試數據及環境，匯豐的數碼銀行專才亦會擔當顧問角色，指導計劃參與者。

未來或擴至醫療房產物流

匯豐香港工商金融常務總監兼數碼科技及策略項目主管李慧琳表示，匯豐一直與初創公司緊密合作，今次提供的API涵蓋更多銀行服務範疇，而以模擬數據在沙盒環境測試容許更大自由度及探索空間。

她期望，透過計劃讓初創公司理解銀行的需要、考慮及要求，推出更多創新方案，若計劃中發現合適項目，會探討合作機會。

莫偉軒說，首次推出的「API EcoBooster計劃」以金融銀行業先行，因涉獵領域夠闊，未來會與不同行業合作，包括消費品、醫療健康、房地產建築、物流等，革新傳統行業。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」
港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
單車女落斜「自炒」不治
單車女落斜「自炒」不治
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制
港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制
批圖書下架 違針對少數人原意
批圖書下架 違針對少數人原意
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青