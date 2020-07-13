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發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實

【明報專訊】元朗橫洲第一期公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款，今年3月獲財委會通過，項目正式上馬，並要求村民7月15日前遷離。項目曾被質疑政府向鄉紳讓步，發展規模由1.7萬個公營房屋單位縮減至4000個，只向3條非原居民村收地。至今第一期發展收地在即，但其餘的土地發展研究於去年底才完成，仍未落實計劃。

原3期1.7萬伙 被指向鄉紳讓步大減規模

橫洲第一期公屋發展預計將會興建共4000個公營房屋單位，容納約1.23萬人，預計2025至26年竣工。政府於2012年開始就橫洲發展做研究，原訂共3期公營房屋發展計劃，佔地33公頃，提供約1.7萬個單位，後來政府決定先做第一期發展，擬建公營房屋數目減至4000個。

計劃涉及3條非原居民村，分別是永寧村、鳳池村和楊屋新村，均是2015年10月30日在未經諮詢下被刊憲逼遷，立法會議員朱凱廸其後介入積極跟進，令事件開始備受社會關注，其間政府被指於2013年向鄉紳「摸底」，及後讓步縮減發展規模，整個發展項目亦欠缺公眾諮詢，被質疑是「官商鄉黑勾結」。

不過，第一期發展及收地事宜並無停下，至於橫洲其餘的發展，政府於2017年7月再委託做可行研究，相關研究於去年尾公布，餘下用地可建的單位項目未有減少，仍建議可建成1.3萬個公屋單位，共13幢住宅，容納3.64萬人，預計至2033年7月才完成，但項目是否推行仍未落實。

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