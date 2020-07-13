謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋

前規劃署長：桂山島發展需時 應及早規劃

民建聯昨舉行「跳出框框 覓地尋出路」圓桌會議。與會的建測規園界立法會議員謝偉銓稱，香港現有土地供應選項如棕地及「明日大嶼」等，都面對不同困難，建議於香港水域外的桂山島填海。他說桂山島位於香港、深圳、珠海及澳門之間，位置有優勢，另外該島已開發，亦曾大規模填海，內地有做相關環境評估，故能更快發展。他建議可把交通需求較低設施如貨櫃碼頭、大學設施、監獄等遷到島上，香港境內用地則改作房屋發展。

前規劃署長凌嘉勤則表示，香港要繼續發展棕地和東大嶼都會，同時亦要考慮境外開拓發展用地；他稱香港土地不足是不爭事實，「香港有足夠土地，只欠規劃」的說法是「風涼話」，社會應以開放態度討論境外開拓發展用地方案。他說，桂山島項目發展需時，並要研究包括填海面積、各地如何合作等問題，故應及早規劃。

民建聯倡填海千頃 容20萬家庭

民建聯立法會議員梁志祥表示，全國政協及全國人大會議2018年已提過香港境外開拓發展用地方案，他期望中央政府可協助香港，撥出內地部分地方，如桂山島填海，幫助港人解決居住問題。他說，民建聯暫建議在桂山島填海1000公頃，預計可容納20萬個家庭，並在該地發展新產業。