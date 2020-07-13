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抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題

【明報專訊】受元朗橫洲第一期公屋發展計劃影響的3條非原居民村，村民經過長達5年抗爭，終仍逃不過遷離家園的命運。隨着橫洲項目公營房屋工地平整及基礎設施工程撥款今年3月通過，當局將於本周三（15日）展開收地，並要求所有居民當日遷離。截至6月底，受影響的258戶中尚有52戶未獲任何安置，有未獲安置村民斥責是政府製造住屋問題，抗爭5年來雖曾有一絲希望收地會煞停，往後住處仍未有着落，現時只能盼望着頭上的一片瓦，冀獲安置。

明報記者 鍾妍

受橫洲公屋計劃影響的共約258戶，據地政總署提供數字，截至6月底共85戶不符合安置資格，原因包括住戶在港有住宅物業、曾享資助置業計劃等，當中有18戶已遷離，15戶申請農業遷置，即仍有52戶未有安置方案。署方指出，有130個合資格住戶已獲安置，12個申請處理中，31戶不選擇安置而申領特惠津貼。

知抗爭難煞停政策 「但對得住自己」

居於橫洲楊屋新村的張太是未有安置的住戶之一，她說過去曾申請房屋署「置業資助貸款計劃」買樓，後來賣出物業，搬到楊屋新村打算在此終老，卻遇上政府收地，當局以她曾享房屋福利為由，不能再安置她到公屋單位。張太認為是政府製造其住屋問題，「現在是你收地我才有住屋問題，你不收地我住得很好」。

張太於2015年政府入村做住戶登記當日，才得知會被收地，感到非常震驚。因感收地不公，她踏上漫長抗爭路，惜最終仍須遷離，她現時只想獲安置，讓事情可告一段落，「初初頭兩三年好嬲為何會這樣發生，但經過5年做了所有的事還是改變不了事實，當然我們知道不是這麼容易改變，但我覺得我們都對得住自己」。

不感浪費時間 「想政府知收每條村都有問題」

她形容5年來很疲累，多次抗議，又舉辦導賞團、「大樹菠蘿節」等活動吸引公眾關注，「我覺得自己已經盡了十分的力，到頭來什麼都沒有，我不覺得我浪費了時間，因我想讓政府知道這樣做，去收每條村都會遇上問題」；現在她只盼望有個居所，但往後住處仍未有安排，打算暫時先把貴重物品存放到兒子住所。

上樓者放假即回舊居 周三坐老家候收地

原居永寧村的鄭小姐於2018年獲編配公屋，但她不捨自出生便居住的家，每逢放假仍會回村照顧植物。她說住上高層後至今仍在適應，晾衣服時仍不敢向下望。現在讓她掛心的是舊居中的一棵龍眼樹，因該樹今年結了不少果，期望地政總署可寬限讓她採收後才收回土地。她亦已請假，準備本周三坐在老家門外，等待政府人員前來。

地署：有需要可住臨時收容中心

地政總署回覆本報查詢稱，會繼續與相關部門為有需要者提供適切協助，例如轉介個案至社會福利署跟進、協助當事人探討及使用其他可行方法解決房屋需要等，若有臨時住屋需要者也可選擇入住臨時收容中心。至於清場當日會有何行動，署方呼籲居民合作，會繼續與住戶保持溝通，勸喻未遷出者盡快遷出。

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