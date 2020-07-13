港聞

港聞二

批圖書下架 違針對少數人原意

【明報專訊】《港區國安法》條例生效首日，警方在七一遊行中拘捕10人。當中有人舉港獨旗，有人藏有「光復香港，時代革命」文宣貼紙；後來公共圖書館以為免違法為由，下架最少9本民主派著作。中央官員稱國安法是針對「一小撮人」，在港大法律學院院長傅華伶看來，「如果圖書下架、口號要撤掉，就不是少數人的少數事情，那是很多人的很多事情」。

國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍等官員都稱港區國安法是打擊「極少數」危害國家安全的人。傅華伶指出，既然立法原意是針對最少數的人、最少數的事情，那應在無辦法時才使用國安法，但如導致圖書下架、口號要撤換，那與立法原意南轅北轍，「危害國家的行為、活動，跟誰寫書有什麼關係了？不要綁架在一起」。

政府曾表示，港區國安法下學術研究等自由都不受影響，但傅華伶承認，學術界有很多恐懼、害怕，「從聽說（國安法）法律要來就有」，當中不少都是心理上的不確定所引起。

憂西方大學不與港大交流

怕受制裁多於觸犯法律

國安法條文提及「勾結外國勢力」，令人憂慮影響與外國的學術交流，但傅華伶認為仍可邀請外國人來港作學術討論，「既然立法過程說了，只是針對極少數人、極少數行為，那我們就做常規的事」。不過，他亦認為條文或導致外國制裁香港、西方大學因而不與港大合作，「並非因為害怕法律，是因為制裁的部分，這可能性比起交流而觸犯法律的可能，要大得多」。

（港區國安法）

相關字詞﹕下架 圖書館 七一遊行 國家安全 港區國安法

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