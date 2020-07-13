港聞

港聞二

港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制

【明報專訊】《港區國安法》生效，有人形容「一國兩制」提早27年終結。港大法律學院院長傅華伶接受本報專訪時稱，港區國安法對中國、香港而言都是「雙輸」，令中國被國際制裁、也令人質疑「一國兩制」是否已走不通。這部法律，有比傅華伶想像中辣的，如「中央管轄權」一旦啟動，便意味沒有兩制；也有比他想像中好的，如將國際公約、無追溯力寫在法例的《總則》，他相信那不是空話。

明報記者　邱榕瀅

港區國安法第55條列明，若涉境外勢力介入等情形，將由駐港國安公署立案，並由最高人民檢察院、最高人民法院指定機構處理，意味被告將「送中」。傅華伶預計案件數量不多，但他說「中央管轄權」是「一國」的概念，「啟動後，就沒有兩制了」，然而何者可以啟動程序、什麼情况下啟動、誰逮捕、聘請內地或是香港律師，都未見清晰。傅華伶說，中央立法很多時是框架性、其後有更多細節，他期望香港日後可有更多參與、諮詢。

沒有諮詢帶來不信任

「無信任的法律 實施一定不順」

法例生效前，港人都未見法例條文，傅華伶說，中國立法幾十年亦未曾這樣做，他無法猜測原因，但認為沒有諮詢將帶來很多不信任，「無信任的法律要實施，一定不會順利」，強調如要彌補，需要共建信任、亦應有更多諮詢。

可控其他罪 勿用國安法

「最好的打算是放在這別用它」

港區國安法生效首日，有10人在七一遊行中被捕，有人舉港獨旗，有人因藏有文宣貼紙，傅華伶相信，各方都並非很熟悉條文，警方若認為有表面證供便會調查；但他認為，如可以其他控罪代替國安法，「就不要用這罪吧，最好的打算是放在這別用它，實在不行你再用。既然走過了大半年（反修例風波），沒有國安法都抓到8000多人，（意味）照樣可用其他法律，沒必要去用（國安法）」。他亦認為，即使條文非常「辣」，仍可慢慢改變，「總得有人擔當責任，要是覺得（條文）寫得太寬，想辦法變得窄一點」。

立法過後，美英等地紛紛對港推行制裁措施，傅華伶形容，港區國安法在很多層面都是雙輸，「國家輸了，香港也輸了」，他不認為中央必須立法，「但她（中央）會覺得不得已……不得已的都不是好事」，結果引起國際制裁與批評。至於香港，輸在現在所有的擔憂與恐懼，「大家都在想是否一國兩制走不通了？大家都得反思，為什麼會做到這一步？」

港人對國安法的恐懼，或因內地維權人士如諾貝爾和平獎得主劉曉波、維權律師王全璋等遭遇而來，傅華伶理解港人恐懼，認為說服港人當局執行條例時不會像內地一樣才更重要。他認為上述個案是因言論入罪，港區國安法針對的層面並非上述的事，「當然，世事難料，一兩年前，誰都沒想到這局面」。

◆「8000多名被捕者，有多少是16歲以下、18歲以下的？這是社會極端不負責任的狀况，這是我們老師的失敗、最大的悲劇。」——傅華伶

（港區國安法）

相關字詞﹕諾貝爾和平獎 劉曉波 維權律師 七一遊行 王全璋 非法集結 國安法 港區國安法 反修例風波

上 / 下一篇新聞

單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」
港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
單車女落斜「自炒」不治
單車女落斜「自炒」不治
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
批圖書下架 違針對少數人原意
批圖書下架 違針對少數人原意
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案
匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青