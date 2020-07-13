港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制

明報記者 邱榕瀅

港區國安法第55條列明，若涉境外勢力介入等情形，將由駐港國安公署立案，並由最高人民檢察院、最高人民法院指定機構處理，意味被告將「送中」。傅華伶預計案件數量不多，但他說「中央管轄權」是「一國」的概念，「啟動後，就沒有兩制了」，然而何者可以啟動程序、什麼情况下啟動、誰逮捕、聘請內地或是香港律師，都未見清晰。傅華伶說，中央立法很多時是框架性、其後有更多細節，他期望香港日後可有更多參與、諮詢。

沒有諮詢帶來不信任

「無信任的法律 實施一定不順」

法例生效前，港人都未見法例條文，傅華伶說，中國立法幾十年亦未曾這樣做，他無法猜測原因，但認為沒有諮詢將帶來很多不信任，「無信任的法律要實施，一定不會順利」，強調如要彌補，需要共建信任、亦應有更多諮詢。

可控其他罪 勿用國安法

「最好的打算是放在這別用它」

港區國安法生效首日，有10人在七一遊行中被捕，有人舉港獨旗，有人因藏有文宣貼紙，傅華伶相信，各方都並非很熟悉條文，警方若認為有表面證供便會調查；但他認為，如可以其他控罪代替國安法，「就不要用這罪吧，最好的打算是放在這別用它，實在不行你再用。既然走過了大半年（反修例風波），沒有國安法都抓到8000多人，（意味）照樣可用其他法律，沒必要去用（國安法）」。他亦認為，即使條文非常「辣」，仍可慢慢改變，「總得有人擔當責任，要是覺得（條文）寫得太寬，想辦法變得窄一點」。

立法過後，美英等地紛紛對港推行制裁措施，傅華伶形容，港區國安法在很多層面都是雙輸，「國家輸了，香港也輸了」，他不認為中央必須立法，「但她（中央）會覺得不得已……不得已的都不是好事」，結果引起國際制裁與批評。至於香港，輸在現在所有的擔憂與恐懼，「大家都在想是否一國兩制走不通了？大家都得反思，為什麼會做到這一步？」

港人對國安法的恐懼，或因內地維權人士如諾貝爾和平獎得主劉曉波、維權律師王全璋等遭遇而來，傅華伶理解港人恐懼，認為說服港人當局執行條例時不會像內地一樣才更重要。他認為上述個案是因言論入罪，港區國安法針對的層面並非上述的事，「當然，世事難料，一兩年前，誰都沒想到這局面」。

◆「8000多名被捕者，有多少是16歲以下、18歲以下的？這是社會極端不負責任的狀况，這是我們老師的失敗、最大的悲劇。」——傅華伶

（港區國安法）