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赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫

【明報專訊】本港爆發新冠病毒第三波疫情，入境處紀錄顯示，上周六（11日）有2017名港人經深圳灣口岸離境，較對上一個周六（4日）的707人增加近兩倍，有帶同子女離港的家長稱為了避疫。另外，港府發言人表示，深圳因應本港近日疫情發展，昨日起採取額外檢測措施，對入境貨車司機隨機抽樣，要求部分持有效核酸檢測陰性結果超過兩天的入境貨車司機額外採樣，完成後始放行。

本港疫情上周起惡化，離港人潮亦顯著上升，入境處紀錄顯示，上周一起經深圳灣口岸離境總人數突破1000，之後幾日呈上升趨勢，上周六深圳灣口岸錄得2455人離境，當中香港居民佔2017人，佔整體約82%。

昨深圳灣口岸出現人潮，有市民說輪候逾半小時辦理手續。有家長稱因學校提早放暑假，加上本地爆發第三波疫情，故帶同子女到深圳避疫，到內地後會盡量減少出街。北區區議員林淑菁說，本港學校提早放暑假，跨境學童毋須中港兩邊走，多了家長帶子女北上避疫。

深圳收緊檢疫 中港司機需額外採樣

另外，有中港貨櫃車司機對本報稱，內地突然收緊檢疫安排，有司機手持核酸檢測報告亦未能過關，要再做測試。港府發言人稱，深圳市因應本港近日疫情發展，昨日起採取額外檢測措施，對入境貨車司機隨機抽樣，要求部分持有效核酸檢測陰性結果超過兩天的入境貨車司機額外採樣，完成後始放行，而原先核酸檢測有效期未有收緊。港珠澳大橋珠海口岸則未有實施有關額外檢測安排。

業界：內地要求居高風險地區者留港

陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉說，據他了解，內地除了收緊核酸檢測措施，另亦要求居住高風險地區的司機留港，內地當局會根據司機報稱住址資料決定是否屬高風險者。他稱，因新措施剛實施，相信暫時對中港物流影響有限，但擔心若疫情繼續蔓延，會有更多司機受影響，希望港府與內地商討解決辦法。

（疫情第三波）

相關字詞﹕香港陸客貨運輸業議會 深圳灣口岸 新型冠狀病毒肺炎

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