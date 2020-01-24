港聞

港聞一

港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」

【明報專訊】新冠病毒本地確診個案急升，港大研究推算現時本港每名本地確診者可感染3至4人，情况如未有防疫措施時水平。港大醫學院長梁卓偉表示，現時是香港首次正式有「持續本土爆發」，東九龍及沙田為高風險地區，倡為東九龍所有老人院檢測病毒。港大微生物學系講座教授袁國勇則稱，市民進入「防疫疲勞」，強調要帶口罩、做好手部衛生；若市民沒防疫意志，「政府搞乜都無用」。

稱變種後傳播率升三成

港現高於武漢1月底

梁卓偉昨在商台《政好星期天》表示，最新統計數字推算本港新冠病毒本地個案的即時傳播率為超過3、近乎4的水平，即每名確診者可傳染3至4人。他稱首現疫情的武漢在1月底封城前，其即時傳播率為2.5至3。梁解釋，由於有研究顯示病毒變種後傳播率比以前高三成，故現時本港即時傳播率比武漢1月底時高，形容「有如疫症初期未有（防疫）措施的水平」。

倡東九老人院全檢測

梁卓偉估計，社區現時有最少五六十個隱形個案，是本港自疫情以來首次有「持續本土爆發」。他說本港有兩個高風險地理群組，分別是東九龍及沙田，東九龍特別令人擔心，因是全港其中一個最老化及貧窮的地區，老人院數目較多；若老人染疫，重症比率及死亡率比年輕人高幾倍。他建議為東九龍所有老人院做檢測，「是穩妥的策略」。另外，他相信由早前沙田瀝源邨的染疫群組開始，社區一直有隱形傳播鏈未檢測出來。

梁卓偉又說，昨日是他「第一次去講真係好嚴重」，希望市民重拾防疫精神；「每日幾十幾十新症入去，會打亂醫管局負荷」，公共衛生系統崩潰，後果不堪設想。

袁國勇在無綫《講清講楚》表示，留意到市民出現「防疫疲勞」，或要到好多病人、多人死亡，市民警覺才提升。他提到3月時已驗出七成半病毒已變種，但不太感受到有影響傳播或病情，認為是「防疫鬆下來」導致爆發。

袁：司機食肆可拒接無口罩者

節目中袁國勇多次強調市民要戴口罩、做好手部衛生、只買外賣，「最大問題不是出街見人」，而是社交時有否做足防疫措施。被問到應否立法強制戴口罩，他認為「唔可行，（不可能）逐個捉去鬧」，但認為若果有人不戴口罩乘搭的士、小巴，司機可拒載，食肆亦可不歡迎沒戴口罩者光顧。

袁國勇又說，政府措施的成功是靠市民防疫意志及心態，若市民沒有意志，「政府搞乜都無用」。

明報記者

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
赴深圳港人按周飈兩倍 有家長稱攜子女避疫
單車女落斜「自炒」不治
單車女落斜「自炒」不治
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
漂白水潑「抗疫連線」義工 孖生姊妹被捕
港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制
港大法律學院院長稱國安法令中港雙輸 55條很辣 傅華伶：啟動即無兩制
批圖書下架 違針對少數人原意
批圖書下架 違針對少數人原意
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
抗爭5年終清村 橫洲52戶未安置 曾獲資助置業今不能上樓 村民斥政府製住屋問題
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
謝偉銓倡監獄貨櫃碼頭遷桂山島 釋地建屋
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
發展研究去年底完成 橫洲其餘期數未落實
匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案
匯豐科技園合推API計劃 助開發智慧銀行方案
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
行政立法關係墜谷底 梁君彥：佔中民怨未紓
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
議規修改削拉布威力 梁：仍有很多空間表達意見
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
下屆參選否：如坐過山車「4年已夠」
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
劉銳紹新書論「三劫」 觀察中港40年：前所未有憂心
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
初創研近紅外光裝置 助認知障礙患者
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
兩創辦人應屆科大畢業 伙東歐公司合作
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】初選票站公然「出貓」 任「站務人員」同「IT主任」
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】阿尹選情吃緊 阿峯鄺仔跨區襄助
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】屯門踩單車到馬鞍山9月開通
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】市建士丹頓街項目 設6個月社區苗圃
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】CY「好高興」見到鄺俊宇買樓
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青
【Emily】全球最大櫃船首航 抵港靠泊葵青