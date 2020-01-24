港大研究：確診者可1傳4 如未防疫時 梁卓偉：港首現「持續本土爆發」 袁國勇：市民「防疫疲勞」

稱變種後傳播率升三成

港現高於武漢1月底

梁卓偉昨在商台《政好星期天》表示，最新統計數字推算本港新冠病毒本地個案的即時傳播率為超過3、近乎4的水平，即每名確診者可傳染3至4人。他稱首現疫情的武漢在1月底封城前，其即時傳播率為2.5至3。梁解釋，由於有研究顯示病毒變種後傳播率比以前高三成，故現時本港即時傳播率比武漢1月底時高，形容「有如疫症初期未有（防疫）措施的水平」。

倡東九老人院全檢測

梁卓偉估計，社區現時有最少五六十個隱形個案，是本港自疫情以來首次有「持續本土爆發」。他說本港有兩個高風險地理群組，分別是東九龍及沙田，東九龍特別令人擔心，因是全港其中一個最老化及貧窮的地區，老人院數目較多；若老人染疫，重症比率及死亡率比年輕人高幾倍。他建議為東九龍所有老人院做檢測，「是穩妥的策略」。另外，他相信由早前沙田瀝源邨的染疫群組開始，社區一直有隱形傳播鏈未檢測出來。

梁卓偉又說，昨日是他「第一次去講真係好嚴重」，希望市民重拾防疫精神；「每日幾十幾十新症入去，會打亂醫管局負荷」，公共衛生系統崩潰，後果不堪設想。

袁國勇在無綫《講清講楚》表示，留意到市民出現「防疫疲勞」，或要到好多病人、多人死亡，市民警覺才提升。他提到3月時已驗出七成半病毒已變種，但不太感受到有影響傳播或病情，認為是「防疫鬆下來」導致爆發。

袁：司機食肆可拒接無口罩者

節目中袁國勇多次強調市民要戴口罩、做好手部衛生、只買外賣，「最大問題不是出街見人」，而是社交時有否做足防疫措施。被問到應否立法強制戴口罩，他認為「唔可行，（不可能）逐個捉去鬧」，但認為若果有人不戴口罩乘搭的士、小巴，司機可拒載，食肆亦可不歡迎沒戴口罩者光顧。

袁國勇又說，政府措施的成功是靠市民防疫意志及心態，若市民沒有意志，「政府搞乜都無用」。

明報記者

（疫情第三波）