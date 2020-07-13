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檢疫中心剩24單位 當局：不還駿洋邨亦不夠

【明報專訊】本港第三波新型冠狀病毒疫情持續擴散，檢疫中心需求增加。據衛生署公布，截至昨日上午9時，合共2596人接受檢疫，駿洋邨以外的檢疫中心，僅餘24個單位可即時使用，當中少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營佔4個，另20個位於柴灣鯉魚門公園度假村，較前日下午多14個。據悉，竹篙灣部分檢疫設施有望提早於本周啟用。

竹篙灣800單位料月底可用

7月10日啟用的第4個檢疫中心，西貢戶外康樂中心合共提供99個單位，啓用翌日已「爆滿」。此外，房屋署上周指駿洋邨交還後會分兩批入伙，首批是第4、5座，預計8月底陸續入伙；而第1至3座預料10月底入伙。至昨早9時，第1至3座有878個正被佔用，剩餘375個可即時使用。

據悉，按房屋署時間表，駿洋邨不用全數同時交還，現仍有單位可用，並不會影響入伙時間。

食物及衛生局稱，位於竹篙灣的政府土地，透過組裝合成建築方法增建檢疫設施，預計額外800個檢疫單位可於7月底投入使用；而政府在竹篙灣預留作日後旅遊發展的用地興建檢疫設施，估計9月內可提供額外700個單位。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，如果確診個案不斷上升，即使不交還駿洋邨也未必夠檢疫中心使用。她續稱，非常關注檢疫中心情况，會陸續安排密切接觸者送檢疫或醫院，但人數非常多，有時或「拖慢」進度，呼籲相關市民盡量留家，不要「周圍走」。

醫管局總行政經理何婉霞稱，截至昨日中午12時，公立醫院已啟用604間負壓病房，合共1157張負壓病牀，使用率分別為64%及54%。她說疫情對負壓病牀有「好大壓力」，未來一周會陸續啓用二線病牀，如社區大爆發，超出醫院應付範圍，會啓用社區隔離設施，但會暫時集中使用醫院設施。

（疫情第三波）

相關字詞﹕張竹君 檢疫中心 駿洋邨

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