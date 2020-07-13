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袁國勇梁卓偉對書展有保留 貿發局：正與持份者商討應對

【明報專訊】政府抗疫督導委員會4名專家顧問中，再有兩名專家對書展或大型活動在疫情下舉行持保留態度。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，書商如沒信心做足風險管理，便不應舉行；港大醫學院長梁卓偉無正面回應書展是否應舉行，但稱大型活動、尤其室內的「可免則免」。昨至少兩參展商因疫情退出書展；貿發局稱正與不同持份者商討應對方案；有書商向本報透露，貿發局最快今天通知書展是否如期舉行。

袁國勇稱無能力做足風險管理「唔應該開」

繼早前專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌建議停辦書展，同為專家顧問的袁國勇出席無綫電視節目《講清講楚》後，被問到書展應否繼續舉行，他稱聽聞書商一半收入來自書展，「佢點樣生存落去？」他說最大問題是可否做足風險管理，如不在場內飲食、觸摸書籍後要用搓手液；要視乎每一書商如何落實措施，「如無能力做到係唔應該開」。

另一專家顧問梁卓偉出席商台《政好星期天》其間及完結後，多次被問到書展應否延期或取消，他沒正面回應，但認為任何大型活動，尤其是室內空氣不流通的情况都「可免則免」。

兩展商退出書展 商經局：密切注意疫情

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，任何活動人群聚集都高危，因不是每個人的感染控制都做得好，如可避免相關活動就最好。港大深圳醫院院長盧寵茂在港台《城市論壇》表示，東京奧運會如此重要亦要延遲一年，「睇唔到點解書展必須喺呢個時候去開」。他說若書展限制人數，「到時只係得小貓三四隻入去，不如大家同心抗疫，喺呢個時候暫停」。

昨傍晚起，九巴及學生勞作教材有限公司分別在facebook表示因疫情而退出書展。貿發局稱明白市民及展商關注，正與不同持份者商討應對方案，商務及經濟發展局則稱繼續與貿發局保持聯繫，密切注意疫情。「2020香港書展關注組」發起聯署聲明，稱對書展及同期展覽感擔憂，希望主辦方考慮延後或停辦，容許參展商無條件退租，並保留參展資助。

鄭若驊：法律執業者豁免檢疫

助建內地企業籌集資金中心

本港目前有32類人可由內地、澳門或台灣入境後可獲豁免強制檢疫，其中僅船員及機組人員須強制檢測病毒。律政司長鄭若驊昨在網誌表示，合資格的法律執業者、仲裁員或調解員獲豁免強制檢疫，進一步協助法律及爭議解決業界處理重大商業交易的工作，有助香港繼續成為內地企業籌集資金的中心。

不過，袁國勇直指不做檢測「是錯」、「不可接受」，認為豁免檢測是其中一個令源頭不明個案出現的原因。他又稱兩類人應做檢測，包括與疫症有直接或間接接觸者；另外是有輕微症狀的人，毋須見醫生都可即時做檢測。

（疫情第三波）

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