許樹昌：病毒滲社區 張竹君：應盡快推在家工作

點心師傅地產代理酒店經理初步確診

昨確診患者包括一名於雋妍教育中心補習的7歲男童，張竹君表示日前確診的補習社負責人曾稱沒接觸學生，但其後改口承認有為學生補習，超過10名學生列為密切接觸者要檢疫。

至於初步確診個案涉多個行業，包括上環聚點坊點心專門店老闆及點心師傅，老闆的妻子日前確診、美聯物業九龍塘森麻實道分行的地產代理、智優教育中心一名教師確診、香港寶御酒店53歲房間女經理，以及一名處理內部文書工作的差餉物業估價署文員，該員工於長沙灣政府合署16樓工作。

梁子超：港府是否想等個案遍地開花？

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，收緊控疫措施應爭分奪秒，「（政府）等多數天是想等什麼呢？是否想等到確診個案『遍地開花』？」他認為目前社區傳播範圍廣、「火頭太多」，如短期內不撲滅火頭，恐令本港經濟癱瘓，建議港府帶頭重推在家工作，並呼籲商界響應；若不能短期內控制疫情，引致進一步爆發，擔心本港控疫能力崩潰。

袁國勇：5至7日仍轉差才應收緊

被問到政府應否收緊社交限制，港大微生物學系講座教授袁國勇說，食衛局現在用一個「無咁嚴」的控疫方案，當5至7日情况仍轉差才應收緊。他說如將防控措施收緊至3月時狀態，或可控制疫情，「但兩個月又如何？（政府）要放鬆措施，9月疫症又重臨，又是否要再全面停課和在家工作？」他認為此並非長遠策略，而當局政策並非完全不合理。

（疫情第三波）