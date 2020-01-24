單日14宗源頭不明 張竹君：有些失控 遍各區各業「鬆懈將大爆發」 許樹昌促收緊措施至疫初水平

昨增38確診 17宗與早前個案有關

昨新增38宗確診，8宗輸入個案涉留學生、海員等。30宗本地個案中，17宗與早前群組或患者有關連，累計升至1469宗確診及1宗疑似個案。另有20多宗初步陽性個案。

多個群組持續爆疫，佐敦新發茶餐廳群組再多兩名食客確診，其中一名63歲男子為的士司機；彬記粥麵美食多3人染疫。撇除上述兩群組，昨另有6名確診者曾光顧食肆或酒吧或聚會，其中4人曾飲茶，當中一名48歲女子曾光顧早前有職員確診的慈雲山中心翠河餐廳，一名48歲男子7月1日深夜獨自到尖沙嘴一酒吧消遣，但忘記店名。上環聚點坊點心專門店3人初步確診，包括點心師傅、老闆及其妻。

過去9日本港湧現143宗本地及其相關個案，至少39宗源頭不明，佔整體本地個案及其相關個案近27%，昨源頭不明個案達14宗，為單日最高數字，其中4人曾光顧飲茶或酒吧。患者住所散落11條屋邨，除重災區慈雲山慈愛苑、慈正邨，亦包括荔景邨、南昌邨、葵聯邨、寶田邨等。

患者散落11屋邨 彩輝邨彩華樓重災

屋邨方面，以彩輝邨彩華樓患者最多，共16名居民染疫，包括昨確診的4人，其中一男子曾光顧彬記，其妻同染疫，其餘兩人感染源頭不明。水泉澳邨明泉樓亦有12人染疫。被問到會否考慮封邨，張竹君說內地有小邨管理，不知在港封邨是否可行，又說個案來自不同地方，不知單憑封邨是否有用。

張又承認疫情有些失控，不似很容易停止，患者來自各行各業、不同地方，部分人曾光顧食肆。她呼籲市民未來一兩周盡量減少外出及聚會，或可拖慢疫情擴展速度，倘市民鬆懈，疫情就可能「幾何式上升，產生大爆發」。

源頭不明佔27% 許樹昌：比例相當高

對於源頭不明個案佔整體本地個案或相關個案約27%，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為比例相當高，顯示病毒滲透社區，而該批源頭不明個案難以追蹤密切接觸者，引起爆發風險很大，建議港府集中資源截斷傳播鏈，包括盡快收緊限制社交距離措施至3月水平。他指出，如社區疫情發展到一發不可收拾的地步，醫管局牀位很快爆滿，檢疫中心亦「冧檔」；他說雖然目前老人院收緊探訪措施，但社區仍有不少長者，不能排除源頭不明個案會令其他長者染疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，港府至昨未採取進一步防疫措施，在未試圖控制局面下難形容疫情失控，但「如果不控制疫情就會失控」，建議除全民戴口罩、注意手部衛生，要大幅增加人手，提升接觸者追蹤能力，盡快截斷社區傳播鏈。

梁子超促增人手追蹤接觸者

袁國勇：與夏天吃凍食喝凍飲有關

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，今波疫情與食肆有莫大關係，市民在夏天吃凍食、喝凍飲，廚房內廚師未必戴口罩，口水染在食物，「凍的食物不會殺病毒」，病毒亦可透過侍應收拾帶病者的餐具，交叉感染其他食客。

另外，慈雲山「港泰護老中心有限公司」繼29名院友、7名職員及1名院友家屬染疫，昨多兩名院友及一名曾在門口探望67歲染疫妻子的88歲翁初步確診。一名95歲確診女院友目前情况危殆，她沒長期病患，起初沒病徵，入院翌日轉差。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676