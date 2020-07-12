倡政府抗疫規劃納私院 願接收病情穩定患者

稱SARS經驗有用 達至醫院醫護零感染

中大醫院行政總裁馮康表示，本港對抗傳染病的策略主要源於SARS經驗，而應用在今次疫情中，已有效做到大量檢測、追蹤和隔離；硬件上各急症醫院都有隔離病房，軟件上員工都有防感染控制訓練，因而達至醫院醫護「零感染」。

保護物資供應鏈斷 反映須建本地生產線

「但（今次疫症）病毒不同了，單純跟隨當年（2003年）政策，明顯在某些地方令外界感覺做慢了。」馮康舉例，SARS期間將懷疑個案和密切接觸者都送到度假村就足夠，但今次要檢疫者眾，即使加上駿洋邨都不太足夠；在今次疫情中亦發現保護物資供應鏈可以隨時中斷，反映香港必須建立重要物資的本地生產線。

馮康認為，公立醫院一遇到傳染病就暫停癌症以外的非緊急服務，令「病人好慘」，認為今次發生疫情時未有建立好轉介非緊急病人到私營醫療的機制，「如果二三月時已做得較多公私營協作計劃，（非緊急病人）個案積壓的情况能減少」。

他認為今次疫症正是機遇及早改善轉介機制，一遇上疫症爆發，可即時擴大公私營協作計劃，減低公營醫療的壓力，同時可讓病人接受適當治療。

新冠病毒傳播率遠高於SARS，馮康認為單靠公立醫院不足應付。早前公院隔離病房爆滿，坊間有傳中大醫院或成臨時抗疫醫院，但馮康說醫院當時仍未取「入伙紙」，無法使用。

至於未來再爆疫時的角色，他認為若有需要，中大醫院可考慮轉型為穩定新冠病人提供康復治療（step-down care），但認為要在應變計劃中一早規劃好，「希望政府檢視今次疫症時，將這些都納入應變計劃中，不要只規劃醫管局」。