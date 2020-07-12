中大私院明年1月初試業 與保險公司設計產品 研減病人共付費用

明報記者 朱韻斐

工程屢暫停延遲兩季 5月已獲入伙紙

本港第13間私家醫院、位於東鐵大學站旁的香港中文大學醫院原定今年第三季啟用，經歷過火警、去年「反修例」期間交通受阻致地盤停工，到今年內地爆發新型冠狀病毒疫情，影響建材抵港，緊接歐洲爆疫，建材再次無法抵港。馮康接受本報訪問時表示，受疫情影響，醫院地盤2月及3月基本上要停工，趕工後於5月底取了「入伙紙」，6月底已「收樓」，目標是秋季遷入，料年底取得衛生署牌照後，於明年1月初試業。

各專科門診內窺鏡服務先啟用

中大醫院明年1月初會先試啟用各專科門診、內窺鏡服務；4月起會較多日間手術，「24小時門診」會每日試行約10小時；至7月能啟用100張病牀和「24小時門診」開始全天候服務，亦會有「通波仔」、腫瘤科等手術。

馮康說，期望其後每年增開100張病牀，5年內啟用全院516張病牀。

馮康形容目前的招聘進度理想，已聘約120人，包括物理治療、視光、放射治療、放射診斷、實驗室等主管和資深員工，將協助投入服務前的規劃和準備。至明年7月前會聘用相等於20名全職醫生的駐院醫生，護士則約有220名。

醫院向政府承諾首5年有五成住院服務以套餐形式收費，第6年則增至六成，到第9年更要做到七成。

馮康說，目前規劃所有內窺鏡和手術，不論是緊急或非緊急都做到套餐收費，每種手術會因應病人風險程度分為高、中、低3種套餐價，因應不同手術，不同風險的套餐價可能相距甚遠。

馮康承認內科要做套餐收費困難，例如病人發燒入院可以是很簡單的流感，也可以是很複雜的原因，瓶頸在於做診斷，正研究內科推行套餐收費的方法。被問到有無信心七成服務以套餐收費，他說：「七成，好多人都話畀我聽做唔到，但我哋中文大學性格就是一定要試，會努力嘗試。」

稱努力做到七成服務套餐收費

馮康引述港府資料稱，本港私院住院病人共付費用（co-payment）達40%，未必人人能負擔私營醫療費，他說正與大、中、小型的保險公司商討設計新型保險產品，以減共付費用；此外，目前保險產品多限制每個個別醫療項目下最多可申索的金額，亦希望帶來改變，藉此增加市民負擔私營醫療的能力，減公院負擔。

中大醫院向政府借40億元，首5年為免息貸款，醫院運作第3年開始的10年間每年要償還4億元再加利息。被問到有否信心如期還款，馮康承認因疫情添變數，整體經濟環境下行，令病人自然回到公立醫院，但「借了錢一定還」。