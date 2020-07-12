上水清河邨火警 燒雜物自殺住戶危殆

馬鞍山恒安邨單位起火 百居民疏散無人傷

昨午11時許，上水清河邨清頌樓高層一個單位起火冒煙，消防到場將火救熄。火警中一名50歲蘭姓女住戶手腳受傷清醒，由救護車送往北區醫院，再轉送到威爾斯親王醫院治理，女住戶至昨晚情况危殆。消防經初步調查，相信她在屋內以火機點燃雜物企圖自殺，案件列縱火處理。蘭女涉嫌縱火被捕，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。約30名居民自行疏散到安全位置。

昨午2時許，馬鞍山恆安邨恆月樓11樓一個單位發生火警，單位火光熊熊，冒出濃煙，消防派出一隊煙帽隊及一條喉，約半小時後將火救熄，近百居民疏散到安全位置，警方及消防正調查火警原因，初步懷疑有電器短路起火，火警中無人受傷，事後中電派員到場協助調查。起火單位及對上兩個單位外牆嚴重熏黑，部分牆身剝落。

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