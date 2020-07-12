追截走私船被撞 水警傷食指需截肢

本報早前收到消息，周三（8日）向警方查詢，警方昨日回應指，水警小艇分區人員上周一晚上約10時半在果州群島東北面海面發現一艘可疑船隻，水警立即前往追截。該可疑船隻拒絕聽從警方發出的停船國際信號及指示，更撞向水警小艇。水警其後拘捕一名本地男子涉嫌「危害他人海上安全」及「企圖輸出未列艙單貨物」，並檢獲約40部舊電話及50件化裝品，市值約26.8萬元。

警方指，行動中一名警務人員被該可疑船隻撞傷手指，清醒被送往東區醫院治理，翌日出院。據了解，該名水警手指嚴重受傷，右手食指兩節需要截肢。

水警：購新小艇 疑部署訓練不足肇禍

據了解，水警高層高度重視事件，並向同僚發放信息，提醒海上高速追截及攔截是水警最為高風險之工種，未有相關訓練、經驗、保護裝備、同等級之船種、足夠支援等，絕不可進行高速追截及攔截行動。有水警向本報指，水警近日從美國購入新小艇，質疑是否相關部署或訓練不足，或有人為疏忽，導致意外。該水警又關注，美國對香港有制裁行動，或影響日後小艇的保養，質疑為何仍要購入，又關注受傷警員日後或無法開槍，影響執勤。

事後未公布 警：尊重知情權

警方回應指，警隊會不時檢視及加強安全管理系統及職安健訓練，水警小艇分區會在行動前作出風險評估及採取預防措施，以減低警員受傷機會，分區會就受傷個案作檢討及採取改善措施，避免下次再有人受傷。對於為何警方未有對外公布事件，警方指，一直十分尊重公眾知情權和傳媒採訪自由，當突發事件涉及公眾利益、公眾安全或重大事故時，警方會在符合相關法例和規定下，適時向傳媒發放信息。