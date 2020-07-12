未知爆惡菌 病人入伊院感染亡 妻哭訴：倘被告知 傾家蕩產都會走

病牀間距不足兩呎 盼轉隔離房不果

梁太的丈夫生前任中層文職管理人員，他於2018年9月確診皮肌炎，影響皮膚、肌肉及肺功能，至去年2月到伊院接受免疫抑制劑，其後在私院檢查，發現肺部感染。他自5月29日入伊院C6病房，梁太形容病牀間距離不足兩呎，曾向醫護反映丈夫免疫力低，盼轉往隔離病房但不果。

夫同意不CPR不抽痰 仍被抽痰兩次

梁太指，丈夫身體漸弱，她在6月18日發現先生被注射多一種抗生素「Colistin」，但醫護沒說感染，感態度閃縮，一兩日後病房大清潔，並以膠簾隔離其牀位，25日轉送隔離病房。她憶述主診醫生指團隊已「無能為力」，故與丈夫商討後同意不作心肺復蘇術（CPR），亦表明不抽痰，惟她其後發現丈夫至少被抽痰兩次，事後血氧含量降至最低約50%，丈夫於7月7日、抽痰後約13小時離世，終年56歲。

妻盼院方尊重意願 減病人痛苦

梁太批院方不尊重其知情權，入院時沒說明正爆CPE，她不忍落淚道：「如院方清晰告訴我們有惡菌，傾家蕩產都會離開（到私家醫院）。」她指病房環境擠迫，深信丈夫入院後才染惡菌，「估唔到入咗QE會出唔返來」。她期望院方保障免疫力低的人，以免悲劇重演；亦盼醫護尊重家屬意願，不要進行加劇病人痛苦的程序。

伊院：臨牀判斷死因 皮肌炎及間質性肺病

伊院發言人表示，病人因皮肌炎及間質性肺病，自2018年9月起入伊院。病人入院發現染曲黴菌等引致肺炎，至2019年6月18日驗出染CPE，病人一直清醒，院方與他討論後處方具強效抗生素。病人於6月29日同意不作心肺復蘇術，但醫院仍為其抽走過多痰涎等，以減輕呼吸不適。病人其後呼吸衰竭離世，臨牀判斷死因為皮肌炎及間質性肺病。據伊院公布，C6內科男病房自6月18日起，CPE個案群組共涉7人，當中一人情况嚴重。院方指患者是該群組首名帶菌者，其後再發現6人帶菌。

協助死者家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，部分公立醫院會安排血液科患者入住設施較好、隔離措施較好的病房，建議伊院加強感染控制，提供更好的病牀間隔。

接觸傳播 血壓計病牀可成媒介

醫管局於2018年驗出972宗CPE個案，逾九成人無病徵。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，CPE可透過接觸傳播，醫院內的血壓計、病牀均可成傳播媒介，病房擠迫更容易交叉污染，除非患者入院時作CPE篩查，否則難確定何時感染時間。曾又稱，若惡菌入血或痰液發現有菌，死亡率可超過六成；若只依附皮膚、沒感染人體，死亡機率不大。一般而言，抵抗力弱患者感染後死亡及有併發症的風險較高。