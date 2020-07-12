陳弘毅：發動包圍立會或屬顛覆

喊結束一黨專政或屬煽動顛覆

陳弘毅表示，國安法的分裂國家罪針對港獨，若成立組織推動港獨、爭取國際社會支持港獨或舉辦相關公投，都構成罪行；至於展示港獨標語或叫口號，他稱是否構成罪行需視乎內容、場合及面向的對象。

他提到，顛覆國家政權罪規範的4種行為中，兩種是針對反修例風波發生的行為，包括七一闖入立法會和發動數萬人包圍立法會，令議員無法進入議會，可能觸犯顛覆罪。他說，並非任何要求改革內地政治制度的言行都構成顛覆國家政權罪，最重要是否涉及武力或其他非法手段，而批評內地政府並不算推翻國家的根本制度或政權機關，故不會觸犯顛覆國家政權罪。他又稱，若市民只是發表言論和文章，並不是非法手段。

他又說，勾結外國勢力危害國安全罪分成多個部分，是四宗罪中最為複離。該條例提到引發香港居民對中央或港府的憎恨，可構成違法，引起外界關注。陳弘毅說，是否違反國安法要同時視乎有關言論是否非法發布，以及是否符合受到外國勢力指使、資助或與外國人串謀等條件。

（港區國安法）