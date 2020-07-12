譚惠珠：國安法基本法「平排」 胡漢清：國安法屬基本法一部分

港大法律學院昨舉行港區國安法網上論壇，譚惠珠在會上形容，國安法與基本法的法律地位是「平排」。她說，國安法訂明由特首擔任主席的維護國家安全委員會，其所作的決定不受司法覆核，但負責執法的警方有否越權、如何執行國安法的實施細則等則可被司法覆核。

陳弘毅：國安委政策越權可覆核

同場的港大法律學院教授、基本法委員會委員陳弘毅稱，在國安事務上，司法傾向尊重行政機構如何平衡國安與人權自由的考慮，若國安委制定的政策有超越其權限的行為，法院仍可對國安委行使司法覆核權。他又說，國安法中部分字眼模糊是所有法例都有的情况，不認同國安法特別多，而任何法例的實踐需視乎如何執法，舉例警方拘捕藏有「港獨」物品的人，認為其違法，但相關法例沒有列明不可藏有煽動性物品，最終需由律政司決定是否檢控或待法院裁決。

張達明：無法揣測「平排」意思

香港基本法委員會研究中心主任、資深大律師胡漢清認為，國安法並不是凌駕基本法，而是基本法的一部分。他說全球國家都由中央或聯邦政府負責國家安全事務，亦無法司法覆核涉及國家安全的決定。

張達明稱無法揣測譚惠珠所指的「平排」是什麼意思，但他說，若平排意思是指兩部法例有同等地位，視基本法不是一部特殊憲制法律，以「後法優於先法」法律原則，實際上港區國安法就是凌駕基本法。

他說，國安法已違基本法多項規定，包括人權保障等，因此技術上雖可對警察如何執行國安法實施細則提司法覆核，但因細則訂明門檻極低，例如有「合理懷疑」便可監聽律師和疑犯對話，法院只可處理警方有否合理懷疑部分，司法覆核變相形同虛設，法律專業保密權在國安法下仍被大大削弱。

（港區國安法）