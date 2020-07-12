抗爭書擬空白代敏感詞作反諷

為書中「口號」掙扎 未有定案

《致自由》由山道出版社負責人楊子俊（「爆眼老師」）、吳傲雪及不願具名的C先生統籌。上周四（9日）受訪時，他們手執該書初版，封面設計是抗爭場面的插畫，其中一部分寫上「光復香港」，楊子俊說正思考是否應抽起；另內文亦有勇武撰寫對香港獨立的看法。三人同樣正苦惱如何處理，初步構思或會稍作刪減，在書末增加一篇後記，解釋原委。

吳傲雪說，最初有出版此書的念頭，緣於電影《返校》有一句「總得有人活下去記得這一切」，所以希望透過出版一本書，「把心聲化成文字，代代流傳」。

楊子俊尤其記得其中一篇是一名抗爭者描寫「中大保衛戰」，他說，讀者從新聞只看到火光熊熊的圖片，但在文中，年輕抗爭者剖白了當時內心的思考及掙扎，「是背後的真實故事」。

刪投稿電郵免連累作者

作為編輯，C把書本內容不斷重複又重複閱讀，讀到不同人抗爭的心路歷程，例如理大事件，為此感到心噏。他一開始很擔心有人「傻豬豬」透露太多個人資料，最後發現是杞人憂天。不過，他說所有投稿電郵已被刪除，以免為投稿人帶來麻煩，「就算有人想要拿取資料，我們都給不到」。

在這低氣壓下，不少人憂慮言論自由將進一步收窄，不少人選擇「打擦邊球」，以數字或空白代替抗爭口號，《致自由》都不例外，三人正考慮是否需用此方法代替敏感字眼。有人認為這是自我閹割，吳傲雪則認為可視作一種反諷。C認為他日假如「禁網」，書本作為可靠載體，亦能把時代面貌及思潮記錄下來。

三人原盼望在書展售賣該書，C認為這是一種姿態，楊子俊及吳傲雪亦覺得在網上販賣受衆不如書展，書展流通量更高，甚至有機會接觸到內地人，但吳擔心書展由貿發局舉辦，勢必有審查，楊則擔心被「掃獨」引發爭執，最終決定不在書展販賣，只在網上預購及在獨立書店出售。

楊說《致自由》內容有抗爭意味，「真係打個政權」。相比之下，楊認為前新聞主播柳俊江的《元朗黑夜》只是記錄事實，所以會於其出版社攤位販賣，「本書只是他自己及其他人的記憶。如果咁都唔畀，我會抗爭……如果連記憶都犯法，這個不能接受」。

明報記者 黃心悅

（港區國安法）