林鄭：反中央反政府勢力滲透校園 劉兆佳料政治思想教育更積極 葉建源：愈禁制愈反抗

稱年輕人問題因教育政治化

林鄭月娥昨在香港教育高峰論壇致辭稱，她教育孩子的宗旨是確保孩子長大後有國家觀念、民族感情、良好品格、社會責任感、待人以誠。她說，在反修例風波被捕的學生佔總數四成，而中大和理大事件反映大學校園變成「暴力溫牀」，中學有學生廣泛組「人鏈」等，甚至催生鼓吹罷課和港獨中學生組織，「令人極度擔心排拒國家和反對政府的思想已經植根於時下青年人的心中」，又稱社會有「別有用心的文宣把暴力合理化」。

林太稱，年輕人的問題可能主要不是香港教育問題，而是教育被「政治化」的問題，若不解決政治問題，更好的教育措施、更多資源也難扭轉局面。她說，從2012年反國教科事件至2014年佔中運動，以至去年反修例風波，可見「有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園」，又稱媒體對內地的負面報道、對政府和執法機構肆意抹黑等都反映在教材、教學、考試題目、學生課外活動等方面。

指媒體抹黑反映在教材試題

教育局長楊潤雄在同一場合表示，現時有關憲法和基本法的學習內容已在中小學相關學科課程之中，而國家安全和國歌教育將是憲法和基本法教育的重中之重，在新法例下，教育界更有責任做好正確指導學生的工作。他稱教育局正尋求相關政策局及不同範疇專家的意見，並會與教育界磋商，期望盡快就學校管理和學習活動各方面提供更詳細指引。

劉料歷史通識重點審視對象

劉兆佳稱，在港區國安法下，中央和港府需預防學校成為被滲透及動員的地方。他認為林太的說法意味中央和港府在學校教育的政治思想部分會更積極，預計歷史科、通識科及公民教育相關科目會重點審視課程設計、考試標準等範疇，但他認為當局不會要求學校用指定教材。他又說，過往學校的一國兩制和基本法教育嚴重不足，收效甚微，中央與港府從教育入手，目的是矯正年輕一代對一國兩制、憲法等的認識，否則一國兩制難以貫徹，甚至結束。

教育界立法會議員葉建源稱，林太未有反省其問題，只管指摘教育界和媒體出問題，其不斷禁制的做法反會令民憤持續，年輕人是社會一分子，面對禁制的對抗心只會愈大。他強調教育和教師專業應尊重學生有自己思考，而不是強加自己的觀念給學生。

明報記者

（港區國安法）