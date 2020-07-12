前研究員稱上報疫情被噤聲 港大：與關鍵事實不符

【明報專訊】曾於香港大學公共衞生學院工作的內地病毒研究員閻麗夢，接受美國霍士新聞訪問稱，去年底向上司、港大教授潘烈文報告中國政府早知新型冠狀病毒可人傳人，被要求噤聲及不要觸碰紅線。港大昨發聲明，指閻曾在港大任職博士後研究員，尊重個人表達自由，但其意見和看法不代表港大，又指報道內容與關鍵事實不相符，閻於去年12月至今年1月從未在港大進行她在訪問中重點提及的新冠病毒人傳人研究，亦指她在訪問中的重點表述雷同傳言，沒有科學支持。港大不會評論傳言，亦不會對此事進一步回應。
稱內地早知人傳人 上司潘烈文警告勿觸紅線
閻麗夢在訪問中表示，其上司、港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文，去年12月底着她就武漢出現類似SARS病毒調查，她向內地專家了解得知當地已有人傳人，惟中國政府及世衛當時仍稱未有證據顯示人傳人。
閻麗夢說她向其上司報告，但對方聽後只是着她繼續調查；1月中再匯報，上司要求她保持沉默並且要謹慎，警告她「不要觸碰紅線」。閻又稱港大公共衛生學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）亦知悉事件，但沒任何行動。
閻麗夢因感生命受威脅，4月28日逃亡美國，稱受中國政府網絡攻擊，青島的家人亦遭當局查問。潘烈文回覆本報電話查詢時指不評論事件，本報另電郵向裴偉士查詢，截稿前無回覆。