前研究員稱上報疫情被噤聲 港大：與關鍵事實不符

稱內地早知人傳人 上司潘烈文警告勿觸紅線

閻麗夢在訪問中表示，其上司、港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文，去年12月底着她就武漢出現類似SARS病毒調查，她向內地專家了解得知當地已有人傳人，惟中國政府及世衛當時仍稱未有證據顯示人傳人。

閻麗夢說她向其上司報告，但對方聽後只是着她繼續調查；1月中再匯報，上司要求她保持沉默並且要謹慎，警告她「不要觸碰紅線」。閻又稱港大公共衛生學院講座教授裴偉士（Malik Peiris）亦知悉事件，但沒任何行動。

閻麗夢因感生命受威脅，4月28日逃亡美國，稱受中國政府網絡攻擊，青島的家人亦遭當局查問。潘烈文回覆本報電話查詢時指不評論事件，本報另電郵向裴偉士查詢，截稿前無回覆。

（疫情第三波）