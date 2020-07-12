船員機組人員須檢測陰性才放行

確診美機師曾光顧鼎泰豐

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，擔心海員和空中服務員獲豁免，因他們較為高危，有將病毒傳播到社區的風險，「希望可填補這類情况」，會盡可能做檢疫和病毒檢測。

陳肇始昨於港台《星期六問責》表示，需要船公司及航空公司等合作，部分船員或機組人員要換班，可能很短時間就要上船或上機，不會走入社區，但現時航班疏落，人員要等候換班，當局無權阻止他們到其他地方，現在會要求船員等候檢測結果且呈陰性後才可上岸，航空公司方面則與運輸及房屋局及機場管理局溝通，循此方向做。

昨輸入個案中，另有4名菲律賓外傭、3名菲律賓抵港者，以及一名到過英國、阿爾及利亞和法國的抵港者。另外，張竹君稱，前晚9時半亞博一部樣本檢查儀器故障，即轉用另一部儀器，擔心不能短時間內完成檢測，安排約200名受影響旅客入住等候中心等結果。

至於沙田水泉澳邨明泉樓群組爆發，會否考慮為全邨居民檢測，陳肇始表示，不排除在風險評估後會擴大檢測範圍，但現時會先作針對性措施，呼籲市民若有不適要盡早求醫。她又說，明白居民有擔憂，可能會搬離水泉澳邨，但她認為在未有環境樣本結果前，居民應該盡量留在家中，避免與他人接觸，協助截斷傳播鏈。

（疫情第三波）