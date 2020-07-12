8新確診涉食肆 翠河爭鮮客中招

彬記建榮續有確診

坪石邨「彬記粥麵美食」一名23歲女食客確診，另一名29歲確診男子雖無光顧過彬記，但其父曾光顧，亦正接受檢測。屯門「建榮飯堂」昨再增一名收銀員和一名水吧員工確診。

佐敦維亞軒42歲女樓面和慈雲山中心翠河餐廳62歲女兼職員工昨同確診，曾光顧該翠河的48歲女子亦初步確診。本報致電翠河查詢，接線職員指該兼職員工一周只上班兩、三日，每日4小時，最後一次上班已是三星期前，今日餐廳會停業作全面消毒，暫未有其他員工不適。

元朗嘉嘉好14人聚餐 72歲男確診

元朗嘉嘉好72歲男食客昨確診，他於6月28日曾一行最少14人到場聚餐。本報致電嘉嘉好查詢，接線員工指未接獲衛生防護中心通知，店舖一向做足衛生措施。

坪石邨爭鮮迴轉壽司女食客光顧後確診，爭鮮昨表示該店停業消毒。消息指，食客丈夫為廣華醫院員工。醫管局總行政經理何婉霞昨指，廣華醫院報告一名支援員工的家人確診，他在廚房工作，毋須接觸病人，已列為密切接觸者入住檢疫中心，據悉其病毒檢測呈陰性。

莎莎染疫員工上周赴明報大廈開會

繼前日莎莎油塘大本型分店和馬鞍山新港城員工確診，昨增一員工初步確診，為40歲沙田中心分店職員，她曾與上述新港城員工聚會和打麻將；另一名為馬鞍山分店員工，檢測結果未確定，需再檢驗，該職員7月8日到過柴灣明報工業中心莎莎總部與約50人一同開會。

（疫情第三波）