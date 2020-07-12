陳肇始稱書展有風險未叫停 議員批冒險「不負責任」 青協取消寫作比賽

陳：展商有防疫措施 會一直評估風險

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌前日稱，最理想不要辦書展。陳肇始昨表示，任何大型活動都有風險，又指對整體疫情感到擔心，會一直評估風險，若有需要會調節防疫措施。她補充，參展單位有控制人流、控制感染措施，亦會要求從業員保持個人衛生。

貿發局重申，書展如期7月15日至21日舉行，會以與會者及廣大書迷的安全為首要考慮，密切注意事態，並跟從衛生防護中心指引。

由語常會支持及語文基金撥款、青年協會主辦的「全港即興創意寫作比賽」原定周三至周四舉行總決賽，周日在書展舉行頒獎禮。青協回覆稱，3月的工作坊已轉到網上舉行，總決賽原本亦在網上進行，因疫情反覆，總決賽、頒獎禮將取消，但在書展仍設攤位，據貿發局指引，攤位沒設人數上限。

張竹君籲市民去書展要小心

公民黨議員郭家麒認為，對書展如期舉行感到「失望、離譜」，看不到政府有何原因要「夾硬」冒險，屬「不負責任」。他認為，若貿發局堅持舉行書展，一旦爆發群組感染，就要負上責任，若貿發局諮詢政府，獲回應可如期辦，政府則須負責任。他指出，若書展有超級帶病毒者，本港未必有足夠空間應付大批確診者和懷疑個案。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，以往書展入場人次逾百萬，屬高風險活動，市民應自行評估風險，決定應否前往，「不可能因餐廳爆疫，就叫餐廳全部關門」，故不會叫書展停辦，他只能勸市民不要前往書展這類人群聚集的地方。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，書展若要如期舉行，大家要小心，避免不戴口罩。

談謝師宴安排 楊潤雄：安全為重

另外，教育局長楊潤雄回應學校謝師宴安排時表示，需每日留意疫情發展，以學生安全為重點，同時平衡學習需要，又引述張竹君前日表示最好避免辦謝師宴；至於畢業禮，楊認為要視乎安排及人數，由學校決定。

楊表示，只要做足工夫，學校仍可考試，建議校方參考之前的指引，學生與學生之間最少要相隔1米，由於學生已放假，相信學校有多些空間及人手配合。楊重申，中學文憑試會如期本月22日放榜，學生可返校領成績，但要注意衛生及安全。

明報記者

（疫情第三波）