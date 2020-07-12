憂疫情兩周內失控 醫生促復居家工作

一周本地個案佔歷來總數兩成

截至7月4日本港錄得1259宗確診，5日開始出現本地個案，令本港連續21天沒本地確診斷纜，當日至昨累計增173宗個案，一周增約14%。據衛生防護中心，7月4日至10日增18宗本地個案，佔1月本港疫情以來約兩成；與本地個案有關連個案增79宗，佔疫情以來約3成。

隨確診急增，需檢疫的密切接觸者眾，本港現有4個檢疫中心，除了將交還的駿洋邨，昨八鄉少訊中心、鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心的可用單位，都較前日進一步減少，少訊中心只剩2個單位、鯉魚門亦只剩8個，西貢則有49個。

倘屋邨群集感染 倡封廈防住客四散

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，自6月起恢復航運、船運，大批豁免檢疫者帶病毒入社區，而的士司機感染將病毒散播各區，現本港廣泛地區受影響，個案增幅前所未見，相當嚴峻。他促港府立即讓公務員在家工作並呼籲私人企業跟隨，加上煞停書展等活動，否則再多屋邨失守，會使社區遍佈感染源，疫情會在一至二兩周內到達無可挽救的地步、失去控制的機會，「到時再做任何措施都無用」。

檢疫設施緊張，但梁指本港不能放棄圍堵策略轉為緩解，否則病毒大規模傳播，公營醫療很易崩潰，屆時死亡急增，經濟再難重啟。他建議若發現屋邨群集感染，應封廈直至完成檢測和去除感染源，否則住客四散，只會令疫情加速。

（疫情第三波）