德望再一女生染疫 師生14人打排球無戴口罩

德望學校昨增一名中學生染疫，該名12歲女生居於將軍澳天晉3座，曾於6月25日去會所游水，於本月7日喉嚨痛，至10日去將軍澳急症室。她曾與早前確診的學生一同打排球，排球隊連同老師共有14人。張竹君稱，學生戴口罩上課，惟進行部分活動，如打排球時，沒戴口罩，早前確診的學生亦與幾名同學有密切接觸。同時，一名13歲德望中學女生的43歲母親昨亦初步確診，但未知與已確診的兩名德望女生個案是否有關連。

涉德望4人確診初步確診 張竹君:難言校內爆發

德望學校（中學部）前日向家長、學生發電郵，指學校今日起至7月21日將會關閉，昨日安排學生及教職員回校領深喉唾液樣本瓶。兩名中二生昨向本報表示，原本學校已停課，因收到校方電郵，昨早遂回校取樣本瓶，然後將樣本瓶交到住所附近的政府診所。她們續說，「都唔係好驚，唔係同一棟樓（確診學生）上堂」。

林文燦小學女生初步確診 曾返校短暫停留

保良局林文燦英文小學早前有家長確診，其就讀該校的11歲女兒被列為緊密接觸者，日前被送往檢疫中心，其後開始發燒，昨亦初步確診。保良局林文燦英文小學回覆稱，該校一名小六學生確診，該名學生曾於7月7日回土瓜灣上鄉道校舍領取升中派位證，作短暫停留，並無參加其他校內活動。校方已作出即時應變及通知家長，並於7月7日即日安排專業服務公司到上鄉道校舍全面消毒，翌日起全校停課，7月10日開始放暑假。

北角補習社男童中招 到過多處補習上興趣班

另外，復課後不少學生亦恢復課外活動。北角雋妍教育中心的老闆日前確診，一名曾到該中心補習的7歲男童昨亦初步確診，惟衛生署未知該名老闆曾否教導男童。男童另曾到多處上興趣班及補習，包括到南華會學劍擊、銅鑼灣miniMinds補習英文、雋妍教育中心所在的城市花園城市中心上電腦課，以及到會所學游泳。確診的雋妍教育中心老闆，其妻子及其他三四名導師已被送入檢疫中心，衛生署正向雋妍教育中心索取學生資料，按需要安排入檢疫中心或留下深喉唾液樣本。

另外，早前一名確診的鋼琴音樂老師，其22歲友人昨亦初步確診。

本報昨曾嘗試聯絡雋妍教育中心及miniMinds，惟未可聯絡上。南華體育會則於facebook專頁稱，知悉有初步確診者曾參與劍擊訓練，已即時關閉有關樓層14天，全面消毒及清潔該樓層及所有公眾地方和設施，今日所有課程將停辦， 設施照常開放。

（疫情第三波）