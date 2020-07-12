慈雲山本月46宗 佔本地個案四成 籲聚會前三思 張竹君：爆疫以來現時最嚴重

本港昨增28宗確診，當中16宗是本地確診及其相關個案，累計升至1432宗，包括一宗疑似個案。昨新增的本地確診和初步確診中，有8名患者在慈雲山居住或工作，包括一名住在慈正邨正安樓的27歲男子，他是駐守深圳灣口岸的署理高級入境事務助理員，負責為旅客辦理出入境手續，7月8日有上班，同日出現肚痛、肚瀉，9日喉嚨痛，10日初步確診。張竹君表示，暫時未知該入境處職員是在口岸還是在住所附近感染，但由於慈雲山一帶個案數目較多，估計在慈雲山感染的可能性較高。

多名患者踏足過慈雲山中心街市

該名入境處職員所住大廈有另一名48歲女子昨初步確診，同邨的正康樓亦有一對夫婦確診，3人平時均會去慈雲山中心和街市。另一名住在萬年戲院大廈、即港泰護老中心員工宿舍所在大廈的62歲女子，昨日亦確診，她在慈雲山中心的翠河餐廳做兼職，並在區內的慈愛苑和藍田麗港城做家務助理，平時亦會去慈雲山街市。此外，早前爆發群組感染的港泰護老中心，昨再有3名員工確診。

科大實驗室助理確診 父為彬記食客

另外，多個群組都進一步擴大，其中一名29歲在科大任實驗室助理的男子昨確診，他住在彩輝邨彩華樓，其父親曾光顧坪石邨彬記、正等候檢測結果，而29歲男子本身沒有光顧彬記。

張竹君形容，現時是本港出現疫情以來情况最嚴重，比3月更嚴峻，「因為3月時比較多輸入個案，酒吧群組未真的走入社區；現在很多（確診者）是居民，例如的士司機、不同屋邨的居民、長者，甚至學校、老人院都有個案，如果大家感染控制意識（不好），仍然參加很多活動，爆發情况或會更嚴重。」她呼籲市民再三考慮是否需要參加聚會、補習、住酒店等活動。

慈正邨上周爆疫昨始派樽 居民嫌慢自行驗

黃大仙區議員黃逸旭表示，慈正邨正遠樓本月8日有居民確診，邨內另一幢正暉樓9日有3人確診，兩幢大廈都是在昨日才有衛生署職員派樽予居民做病毒檢測；至於9日、10日先後有人確診的慈安苑安康閣，以及昨日爆發4宗確診和初步確診的慈正邨正康樓和正安樓，則仍未知何時才有人派樽，他擔心當局收集樣本檢測的速度太慢，會令疫情進一步擴散到社區。

黃逸旭表示，該區人口較密集，長者佔四分一至三分一，部分長者不戴口罩，居民亦喜歡到區內酒樓吃飯、聊天，估計因此疫情較嚴重。他又說，近日部分居民擔心區內疫情，將子女送到其他區的親友家中暫住，亦有居民認為政府派樽太慢，自行到診所做病毒檢測，他希望衛生署盡快為全邨居民安排病毒檢測。

張竹君指，如居住的大廈有確診個案要特別小心，如出現病徵要盡早求醫接受檢測，不要等衛生署的派樣本瓶，否則會太遲，樣本瓶是給無病徵居民檢測。

至於前日曾爆發群組感染的水泉澳邨，張竹君說在邨內收集了18個環境樣本，全部檢測呈陰性。

明報記者

（疫情第三波）

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